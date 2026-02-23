МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. НАТО должна вернуться к границам 1997 года для достижения прочного мира на Украине, европейские лидеры должны работать над деэскалацией и уважать обещания альянса не расширяться "ни на дюйм" в сторону России, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
Политик также отметил, что "катастрофическая политика расширения НАТО" будет дорого стоить европейцам, а активное перевооружение Европы и её "катастрофическая политика на Украине" дают плохой сигнал для будущего.
"Финляндия и Швеция должны в числе первых стран выйти из НАТО как можно скорее", - добавил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
