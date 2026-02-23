Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. НАТО должна вернуться к границам 1997 года для достижения прочного мира на Украине, европейские лидеры должны работать над деэскалацией и уважать обещания альянса не расширяться "ни на дюйм" в сторону России, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.