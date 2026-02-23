Рейтинг@Mail.ru
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года
09:33 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/nato-2076177758.html
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года - РИА Новости, 23.02.2026
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года
НАТО должна вернуться к границам 1997 года для достижения прочного мира на Украине, европейские лидеры должны работать над деэскалацией и уважать обещания... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T09:33:00+03:00
2026-02-23T09:33:00+03:00
Финский политик призвал НАТО вернуться к границам 1997 года

Мема: НАТО нужно вернуться к границам 1997 года для прочного мира на Украине

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. НАТО должна вернуться к границам 1997 года для достижения прочного мира на Украине, европейские лидеры должны работать над деэскалацией и уважать обещания альянса не расширяться "ни на дюйм" в сторону России, считает член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
"Для достижения прочного мира на Украине и в Европе НАТО должна вернуться к границам 1997 года... Лидеры ЕС должны в ближайшие годы работать над деэскалацией, уважать исторические обещания НАТО не расширяться ни на дюйм в сторону России", - написал Мема в соцсети Х.
Политик также отметил, что "катастрофическая политика расширения НАТО" будет дорого стоить европейцам, а активное перевооружение Европы и её "катастрофическая политика на Украине" дают плохой сигнал для будущего.
"Финляндия и Швеция должны в числе первых стран выйти из НАТО как можно скорее", - добавил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности самой НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы, называя их "сдерживанием российской агрессии". Москва неоднократно выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле подчёркивали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для её интересов.
