Рейтинг@Mail.ru
В Средиземном море начинаются морские учения НАТО - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:09 23.02.2026 (обновлено: 11:46 23.02.2026)
https://ria.ru/20260223/nato-2076155145.html
В Средиземном море начинаются морские учения НАТО
В Средиземном море начинаются морские учения НАТО - РИА Новости, 23.02.2026
В Средиземном море начинаются морские учения НАТО
Подразделения стран-членов НАТО с 23 февраля по 6 марта проводят ежегодные морские учения Dynamic Manta-2026 в центральной части Средиземного моря с целью... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T02:09:00+03:00
2026-02-23T11:46:00+03:00
в мире
россия
средиземное море
италия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960436723_0:41:2988:1722_1920x0_80_0_0_5ae7438b3a2128e7574dada9e4cca1a6.jpg
https://ria.ru/20260219/mid-2075406788.html
https://ria.ru/20260213/estoniya-2074275345.html
россия
средиземное море
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/12/1960436723_288:0:2836:1911_1920x0_80_0_0_d16f38a46dccc3a8f78547eac8a5763b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, средиземное море, италия, нато
В мире, Россия, Средиземное море, Италия, НАТО
В Средиземном море начинаются морские учения НАТО

В Средиземном море начинаются морские учения НАТО Dynamic Manta-2026

© AP Photo / Vadim GhirdaУчения НАТО
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Vadim Ghirda
Учения НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Подразделения стран-членов НАТО с 23 февраля по 6 марта проводят ежегодные морские учения Dynamic Manta-2026 в центральной части Средиземного моря с целью отработки задач противолодочной обороны, говорится в заявлении альянса.
Эти учения, организованные Командованием союзных морских сил (Allied Maritime Command – MARCOM) и принимаемые Италией, проходят с 23 февраля по 6 марта 2026 года в итальянских водах и включают участие военно-морских сил нескольких стран-членов НАТО.
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
В МИД рассказали о контактах российских военных с НАТО
19 февраля, 10:44
Основная цель Dynamic Manta-2026 — отработка и совершенствование совместных операций по противодействию подводным угрозам и борьбе с подводным флотом условного противника, а также повышение интероперабельности между подводными лодками, надводными кораблями и морской авиацией союзников.
Учения предусматривают комплекс сценариев, в том числе тактические манёвры по обнаружению, отслеживанию и "охоте" за подводными лодками, координацию действий авиации, морской авиации и морских надводных сил, обмен разведданными и совместное планирование в условиях глубоководных и прибрежных операций.
Dynamic Manta проводятся ежегодно как одно из ключевых многонациональных учений НАТО по подводной войне.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Учения НАТО - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
"Мы в заднице". В НАТО исчерпывающе описали учения с ВСУ в Эстонии
13 февраля, 19:11
 
В миреРоссияСредиземное мореИталияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала