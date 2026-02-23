https://ria.ru/20260223/nato-2076155145.html
В Средиземном море начинаются морские учения НАТО
В Средиземном море начинаются морские учения НАТО Dynamic Manta-2026
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Подразделения стран-членов НАТО с 23 февраля по 6 марта проводят ежегодные морские учения Dynamic Manta-2026 в центральной части Средиземного моря с целью отработки задач противолодочной обороны, говорится в заявлении альянса.
Эти учения, организованные Командованием союзных морских сил (Allied Maritime Command – MARCOM) и принимаемые Италией
, проходят с 23 февраля по 6 марта 2026 года в итальянских водах и включают участие военно-морских сил нескольких стран-членов НАТО
.
Основная цель Dynamic Manta-2026 — отработка и совершенствование совместных операций по противодействию подводным угрозам и борьбе с подводным флотом условного противника, а также повышение интероперабельности между подводными лодками, надводными кораблями и морской авиацией союзников.
Учения предусматривают комплекс сценариев, в том числе тактические манёвры по обнаружению, отслеживанию и "охоте" за подводными лодками, координацию действий авиации, морской авиации и морских надводных сил, обмен разведданными и совместное планирование в условиях глубоководных и прибрежных операций.
Dynamic Manta проводятся ежегодно как одно из ключевых многонациональных учений НАТО по подводной войне.
Россия
в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва
не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе
. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.