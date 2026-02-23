Рейтинг@Mail.ru
12:13 23.02.2026 (обновлено: 12:23 23.02.2026)
Путин вручил медаль командиру, доложившему об освобождении Гуляйполя
Путин вручил медаль командиру, доложившему об освобождении Гуляйполя
Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая звезда" командиру бригады, который докладывал ему об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.
россия, запорожская область, владимир путин, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Владимир Путин, Безопасность
Путин вручил медаль командиру, доложившему об освобождении Гуляйполя

Путин вручил "Золотую звезду" докладывавшему об освобождении Гуляйполя Веденину

Президент РФ Владимир Путин и командир 127 мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковник Вячеслав Веденин, удостоенный звания Героя Российской Федерации. 23 февраля 2026 года
Президент РФ Владимир Путин и командир 127 мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковник Вячеслав Веденин, удостоенный звания Героя Российской Федерации. 23 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и командир 127 мотострелковой дивизии Восточного военного округа полковник Вячеслав Веденин, удостоенный звания Героя Российской Федерации. 23 февраля 2026 года
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая звезда" командиру бригады, который докладывал ему об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.
Глава государства вручил высокую награду командиру 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, полковнику Вячеславу Веденину.
В конце декабря в числе других командиров Веденин докладывал Путину об освобождении Гуляйполя и обстановке в городе.
