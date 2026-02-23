Путин вручил медаль командиру, доложившему об освобождении Гуляйполя

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая звезда" командиру бригады, который докладывал ему об освобождении Гуляйполя в Запорожской области.

В конце декабря в числе других командиров Веденин докладывал Путину об освобождении Гуляйполя и обстановке в городе.