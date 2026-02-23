https://ria.ru/20260223/nagrada-2076200373.html
Путин вручил медаль командиру, доложившему об освобождении Гуляйполя
Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая звезда" командиру бригады, который докладывал ему об освобождении Гуляйполя в Запорожской области. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
владимир путин
безопасность
россия
запорожская область
