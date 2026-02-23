Рейтинг@Mail.ru
Путин вручил медаль "Золотая звезда" заместителю командующего войсками ЦВО
12:06 23.02.2026 (обновлено: 12:29 23.02.2026)
Путин вручил медаль "Золотая звезда" заместителю командующего войсками ЦВО
Путин вручил медаль "Золотая звезда" заместителю командующего войсками ЦВО
Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая звезда" заместителю командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенанту Арутюну... РИА Новости, 23.02.2026
Путин вручил медаль "Золотая звезда" заместителю командующего войсками ЦВО

Путин вручил медаль "Золотая звезда" замкомандующего войсками ЦВО Дарбиняну

Президент РФ Владимир Путин и генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, удостоенный звания Героя Российской Федерации. 23 февраля 2026 года
Президент РФ Владимир Путин и генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, удостоенный звания Героя Российской Федерации. 23 февраля 2026 года - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, удостоенный звания Героя Российской Федерации. 23 февраля 2026 года
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вручил медаль "Золотая звезда" заместителю командующего войсками Центрального военного округа, генерал-лейтенанту Арутюну Дарбиняну.
Глава государства вручил высокую награду Дарбиняну, который занимает должность заместителя командующего войсками Центрального военного округа.
Генерал-лейтенант ранее командовал 76-й десантно-штурмовой дивизией и 83-й десантно-штурмовой бригадой, участвовал в борьбе против международных террористов в Сирии.
