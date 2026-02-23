Рейтинг@Mail.ru
15:16 23.02.2026
На Крымском мосту возобновили движение автомобильного транспорта
общество, республика крым, крымский мост
Общество, Республика Крым, Крымский мост
Крымский мост. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту.
Информация о перекрытии Крымского моста поступило в понедельник в 14.30 мск.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Инфоцентр опубликовал памятку проезда по Крымскому мосту
3 июля 2024, 17:35
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
