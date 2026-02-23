https://ria.ru/20260223/most-2076222360.html
На Крымском мосту возобновили движение автомобильного транспорта
Движение по Крымскому мосту возобновлено, сообщил оперативный канал о ситуации на мосту. РИА Новости, 23.02.2026
общество
республика крым
крымский мост
республика крым
2026
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152969/00/1529690097_155:0:2139:1488_1920x0_80_0_0_9ee36c796dd3cdece075f7a72d969412.jpg
