Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли - РИА Новости, 23.02.2026
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщил оперативный информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:47:00+03:00
2026-02-23T14:47:00+03:00
2026-02-23T14:47:00+03:00
общество
республика крым
крымский мост
республика крым
Новости
ru-RU
Общество, Республика Крым, Крымский мост
