Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто третий раз за ночь, сообщил оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T07:20:00+03:00
безопасность
россия
республика крым
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрыли третий раз за ночь