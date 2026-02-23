https://ria.ru/20260223/most-2076166537.html
Движение по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 23.02.2026
общество
