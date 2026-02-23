Рейтинг@Mail.ru
В России призвали усилить противодействие дистанционному мошенничеству - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:30 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/moshenniki-2076281535.html
В России призвали усилить противодействие дистанционному мошенничеству
В России призвали усилить противодействие дистанционному мошенничеству - РИА Новости, 23.02.2026
В России призвали усилить противодействие дистанционному мошенничеству
Необходимо усиливать регуляторную политику, направленную на противодействие дистанционному мошенничеству, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T23:30:00+03:00
2026-02-23T23:30:00+03:00
технологии
россия
евгений машаров
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
https://ria.ru/20260223/moshenniki-2076160781.html
https://ria.ru/20260223/bali-2076184321.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, евгений машаров, общество
Технологии, Россия, Евгений Машаров, Общество
В России призвали усилить противодействие дистанционному мошенничеству

Машаров: в России надо усилить противодействие дистанционному мошенничеству

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Необходимо усиливать регуляторную политику, направленную на противодействие дистанционному мошенничеству, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа данных ЦБ, проведенного ранее РИА Новости.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Мошенники придумали новую схему с фишинговыми письмами
Вчера, 03:44
России следует продолжать усиливать регуляторную политику, направленную на противодействие дистанционному мошенничеству. Несмотря на принимаемые меры, мошенники понимают, что им есть за что бороться - 17 триллионов рублей наличных средств россиян", - сказал Машаров.
Он обратил внимание на ряд факторов, усиливающих риски для граждан, предпочитающих хранить сбережения вне банковской системы. По его словам, кроме самого гражданина и его семьи, проконтролировать сохранность этих средств никто не может.
"Учитывая, что дропперство уходит в прошлое, для курьеров, которых используют сейчас организованные преступные сообщества мошенников, эта категория граждан представляет собой золотую жилу… Надо понимать, что мы имеем дело с высокоорганизованной, обладающей техническими средствами преступностью", - добавил Машаров.
Эксперт отметил, что, вопреки мнению граждан о сложности отслеживания наличных средств, при желании и крупных суммах это технически и организационно возможно.
Он подчеркнул, что граждане, хранящие средства в такой форме и затем отдающие их мошенникам, могут вернуть свои деньги только в случае поимки преступников, так как средства проходят вне каналов финансовой системы страны.
Отдых на Бали - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Россиянам рассказали, как украинские мошенники обманывают туристов на Бали
Вчера, 10:21
 
ТехнологииРоссияЕвгений МашаровОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала