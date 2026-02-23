В России призвали усилить противодействие дистанционному мошенничеству

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Необходимо усиливать регуляторную политику, направленную на противодействие дистанционному мошенничеству, сообщил РИА Новости член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей, следует из анализа данных ЦБ, проведенного ранее РИА Новости.

"В России следует продолжать усиливать регуляторную политику, направленную на противодействие дистанционному мошенничеству. Несмотря на принимаемые меры, мошенники понимают, что им есть за что бороться - 17 триллионов рублей наличных средств россиян", - сказал Машаров

Он обратил внимание на ряд факторов, усиливающих риски для граждан, предпочитающих хранить сбережения вне банковской системы. По его словам, кроме самого гражданина и его семьи, проконтролировать сохранность этих средств никто не может.

"Учитывая, что дропперство уходит в прошлое, для курьеров, которых используют сейчас организованные преступные сообщества мошенников, эта категория граждан представляет собой золотую жилу… Надо понимать, что мы имеем дело с высокоорганизованной, обладающей техническими средствами преступностью", - добавил Машаров.

Эксперт отметил, что, вопреки мнению граждан о сложности отслеживания наличных средств, при желании и крупных суммах это технически и организационно возможно.