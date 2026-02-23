В МВД рассказали, кто чаще становится жертвой дистанционных мошенников

"Статистика говорит о том, что потерпевший у нас выглядит так: это женщина в возрасте от 30 до 49 лет, имеющая высшее образование, официально трудоустроенная, проживающая в мегаполисе. Чаще всего потерпевшие именно в этом возрасте, именно женщины. Поэтому о том, что у нас чаще всего преступления совершаются в отношении пенсионеров - это неправда", - сказала Меньщикова.