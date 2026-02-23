https://ria.ru/20260223/moshenniki-2076164957.html
В МВД рассказали, кто чаще становится жертвой дистанционных мошенников
Жительницы мегаполисов средних лет с высшим образованием чаще всего становятся жертвами дистанционных мошенников, сообщила представитель МВД РФ Юлия Меньщикова. РИА Новости, 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Жительницы мегаполисов средних лет с высшим образованием чаще всего становятся жертвами дистанционных мошенников, сообщила представитель МВД РФ Юлия Меньщикова.
"Статистика говорит о том, что потерпевший у нас выглядит так: это женщина в возрасте от 30 до 49 лет, имеющая высшее образование, официально трудоустроенная, проживающая в мегаполисе. Чаще всего потерпевшие именно в этом возрасте, именно женщины. Поэтому о том, что у нас чаще всего преступления совершаются в отношении пенсионеров - это неправда", - сказала Меньщикова.
По ее словам, способы мошенников основаны, как правило, на двух основных моментах. Первый - страх, в который аферисты вводят жертву и который обычно связан с отсутствием знаний о работе правоохранительных органов и получением дистанционных услуг. Второй - алчность, в эту категорию входят мошеннические схемы, связанные с инвестированием, когда потерпевшие хотят получить большой доход от краткосрочных вложений.