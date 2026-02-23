Рейтинг@Mail.ru
В МВД рассказали, кто чаще становится жертвой дистанционных мошенников - РИА Новости, 23.02.2026
06:00 23.02.2026
В МВД рассказали, кто чаще становится жертвой дистанционных мошенников
В МВД рассказали, кто чаще становится жертвой дистанционных мошенников - РИА Новости, 23.02.2026
В МВД рассказали, кто чаще становится жертвой дистанционных мошенников
Жительницы мегаполисов средних лет с высшим образованием чаще всего становятся жертвами дистанционных мошенников, сообщила представитель МВД РФ Юлия Меньщикова. РИА Новости, 23.02.2026
общество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мошенники
мошенничество
россия
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
общество, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мошенники, мошенничество, россия
Общество, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), мошенники, Мошенничество, Россия
В МВД рассказали, кто чаще становится жертвой дистанционных мошенников

Меньщикова: женщины с высшим образованием чаще становятся жертвами мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Жительницы мегаполисов средних лет с высшим образованием чаще всего становятся жертвами дистанционных мошенников, сообщила представитель МВД РФ Юлия Меньщикова.
"Статистика говорит о том, что потерпевший у нас выглядит так: это женщина в возрасте от 30 до 49 лет, имеющая высшее образование, официально трудоустроенная, проживающая в мегаполисе. Чаще всего потерпевшие именно в этом возрасте, именно женщины. Поэтому о том, что у нас чаще всего преступления совершаются в отношении пенсионеров - это неправда", - сказала Меньщикова.
По ее словам, способы мошенников основаны, как правило, на двух основных моментах. Первый - страх, в который аферисты вводят жертву и который обычно связан с отсутствием знаний о работе правоохранительных органов и получением дистанционных услуг. Второй - алчность, в эту категорию входят мошеннические схемы, связанные с инвестированием, когда потерпевшие хотят получить большой доход от краткосрочных вложений.
Общество
 
 
