Мошенники придумали новую схему с фишинговыми письмами
2026-02-23T03:44:00+03:00
2026-02-23T03:44:00+03:00
2026-02-23T09:34:00+03:00
2026
общество, россия, мошенники, мошенничество
РИА Новости: мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма с подписками
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мошенники стали рассылать россиянам фишинговые письма якобы с обнаруженными скрытыми подписками и предложением их отменить, рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы "Мошеловка" Народного фронта.
"Описание схемы: на электронную почту или в смс приходит сообщение. Например: "Обнаружено семь скрытых подписок. Отмените их здесь (приводится ссылка), чтобы не списывали деньги". Ссылка ведет на фишинговый сайт, идеально имитирующий интерфейс банка или платежной системы, где пользователя просят "войти в аккаунт" или "подтвердить карту", - рассказали там.
Целевой группой таких схем являются активные онлайн-покупатели. Сейчас схема особо актуальна, поскольку после январского анализа трат многие действительно проверяют и отменяют ненужные подписки, указывают эксперты. "Мошенники используют этот тренд и страх перед неконтролируемыми списаниями", - предупреждают они.
Там напомнили, что все подписки управляются в личных кабинетах самих сервисов или в настройках магазина приложений.
"Не переходите по ссылкам в таких сообщениях. Если сомневаетесь, зайдите в приложение банка или сервиса напрямую, а не через присланную ссылку. Внимательно проверяйте адрес отправителя смс и электронного письма. Часто они содержат опечатки", - добавили в "Мошеловке".