Оппозиция Молдавии подозревает, что власти скрывают данные о гибели солдат

Он отметил, что нет информации о том, сколько уголовных дел было возбуждено по этим инцидентам, по каким статьям, дошли ли они до суда и кто понес ответственность, в том числе на уровне командования и системы управления. Депутат отметил, что запросил в Генпрокуратур данные за пять лет, которые касаются гибели военнослужащих, нарушениям уставных правил, насилию и злоупотреблениям в армии, включая случаи с человеческими жертвами.