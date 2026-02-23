https://ria.ru/20260223/moldaviya-2076204506.html
Оппозиция Молдавии подозревает, что власти скрывают данные о гибели солдат
Оппозиция Молдавии подозревает, что власти скрывают данные о гибели солдат
Оппозиция Молдавии подозревает, что власти скрывают данные о гибели солдат
Оппозиционный блок "Альтернатива" обратился в Генпрокуратуру Молдавии с требованием представить информацию о гибели солдат в армии Молдавии, поскольку общество...
молдавия
Оппозиция Молдавии подозревает, что власти скрывают данные о гибели солдат
КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Оппозиционный блок "Альтернатива" обратился в Генпрокуратуру Молдавии с требованием представить информацию о гибели солдат в армии Молдавии, поскольку общество узнает обо всех трагедиях из СМИ, заявил представитель политсилы, депутат парламента Александр Стояногло.
"Я официально обратился в Генпрокуратуру
с требованием предоставить данные о гибели военнослужащих. По открытым источникам, только за последние два года - не менее восьми погибших в Вооруженных силах. При этом общество по-прежнему узнает об этих трагедиях в основном из СМИ, а не из официальных заявлений государства", - написал Стояногло
в Telegram-канале.
Он отметил, что нет информации о том, сколько уголовных дел было возбуждено по этим инцидентам, по каким статьям, дошли ли они до суда и кто понес ответственность, в том числе на уровне командования и системы управления. Депутат отметил, что запросил в Генпрокуратур данные за пять лет, которые касаются гибели военнослужащих, нарушениям уставных правил, насилию и злоупотреблениям в армии, включая случаи с человеческими жертвами.
В блоке отметили, что армия находится под контролем государства, поэтому отсутствие официальной позиции государства по этой ситуации является недопустимым.