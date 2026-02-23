Рейтинг@Mail.ru
Оппозиция Молдавии подозревает, что власти скрывают данные о гибели солдат - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:28 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/moldaviya-2076204506.html
Оппозиция Молдавии подозревает, что власти скрывают данные о гибели солдат
Оппозиция Молдавии подозревает, что власти скрывают данные о гибели солдат - РИА Новости, 23.02.2026
Оппозиция Молдавии подозревает, что власти скрывают данные о гибели солдат
Оппозиционный блок "Альтернатива" обратился в Генпрокуратуру Молдавии с требованием представить информацию о гибели солдат в армии Молдавии, поскольку общество... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:28:00+03:00
2026-02-23T12:28:00+03:00
в мире
молдавия
александр стояногло
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584711923_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a6b3080bd7d7c70539608a8f12af2d6b.jpg
https://ria.ru/20260218/moldavija-2075323783.html
https://ria.ru/20260218/es-2075281781.html
молдавия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0f/1584711923_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43ea526607db59dcc4399cdbe3f1f0c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, александр стояногло, генеральная прокуратура рф
В мире, Молдавия, Александр Стояногло, Генеральная прокуратура РФ
Оппозиция Молдавии подозревает, что власти скрывают данные о гибели солдат

Оппозиция Молдавии потребовала от Генпрокуратуры данные о гибели солдат в армии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкФлаг Молдавии
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 23 фев - РИА Новости. Оппозиционный блок "Альтернатива" обратился в Генпрокуратуру Молдавии с требованием представить информацию о гибели солдат в армии Молдавии, поскольку общество узнает обо всех трагедиях из СМИ, заявил представитель политсилы, депутат парламента Александр Стояногло.
"Я официально обратился в Генпрокуратуру с требованием предоставить данные о гибели военнослужащих. По открытым источникам, только за последние два года - не менее восьми погибших в Вооруженных силах. При этом общество по-прежнему узнает об этих трагедиях в основном из СМИ, а не из официальных заявлений государства", - написал Стояногло в Telegram-канале.
Министерство обороны Молдавии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Молдавские социалисты потребовали отставки министра обороны
18 февраля, 21:49
Он отметил, что нет информации о том, сколько уголовных дел было возбуждено по этим инцидентам, по каким статьям, дошли ли они до суда и кто понес ответственность, в том числе на уровне командования и системы управления. Депутат отметил, что запросил в Генпрокуратур данные за пять лет, которые касаются гибели военнослужащих, нарушениям уставных правил, насилию и злоупотреблениям в армии, включая случаи с человеческими жертвами.
В блоке отметили, что армия находится под контролем государства, поэтому отсутствие официальной позиции государства по этой ситуации является недопустимым.
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Гражданина Молдавии обвинили в попытке взорвать поезд в Польше
18 февраля, 18:13
 
В миреМолдавияАлександр СтояноглоГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала