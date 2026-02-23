Рейтинг@Mail.ru
В базу сайта "Миротворец" внесли 20 членов фонда "Защитники Отечества" - РИА Новости, 23.02.2026
23:00 23.02.2026
В базу сайта "Миротворец" внесли 20 членов фонда "Защитники Отечества"
В базу сайта "Миротворец" внесли 20 членов фонда "Защитники Отечества"
Двадцать руководителей региональных отделений фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" попали в базу скандально известного... РИА Новости, 23.02.2026
В базу сайта "Миротворец" внесли 20 членов фонда "Защитники Отечества"

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Двадцать руководителей региональных отделений фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" попали в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец", выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными ресурса.
Персональные данные 20 региональных руководителей фонда внесены в базу в воскресенье и в понедельник. Всех их, в частности обвиняют в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также в участии в мероприятиях, направленных на героизацию российских военнослужащих.
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над журналистами. В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
