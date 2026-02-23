https://ria.ru/20260223/minzdrav-2076161586.html
Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей
Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей - РИА Новости, 23.02.2026
Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей
Минздрав РФ планирует изменить правила оформления больничных, чтобы в период отпуска по уходу за ребенком родитель смог сохранить право на пособие, если он в...
Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей
Минздрав намерен изменить правила оформления больничных для родителей в декрете
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минздрав РФ планирует изменить правила оформления больничных, чтобы в период отпуска по уходу за ребенком родитель смог сохранить право на пособие, если он в этот период работает у другого страхователя, следует из проекта ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Из текста документа исключены упоминания о работе на условиях неполного рабочего времени или на дому как обязательных для сохранения выплат в период отпуска по уходу за ребенком.
Данное изменение дает больше свободы в совмещении декретного отпуска с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко
сообщал, что через мессенджер Max можно закрыть больничный, пройти консультацию у врача и записаться на прием.