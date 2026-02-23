Рейтинг@Mail.ru
Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:54 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/minzdrav-2076161586.html
Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей
Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей - РИА Новости, 23.02.2026
Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей
Минздрав РФ планирует изменить правила оформления больничных, чтобы в период отпуска по уходу за ребенком родитель смог сохранить право на пособие, если он в... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T03:54:00+03:00
2026-02-23T03:54:00+03:00
общество
россия
михаил мурашко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97080/00/970800080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0599d13ecc23724baf067515b034aacc.jpg
https://ria.ru/20260220/minzdrav-2075663662.html
https://ria.ru/20260216/max-2074796160.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97080/00/970800080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e3334f6426842dc0ba0b03b505165257.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил мурашко
Общество, Россия, Михаил Мурашко
Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей

Минздрав намерен изменить правила оформления больничных для родителей в декрете

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМедсестра заполняет больничный лист
Медсестра заполняет больничный лист - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минздрав РФ планирует изменить правила оформления больничных, чтобы в период отпуска по уходу за ребенком родитель смог сохранить право на пособие, если он в этот период работает у другого страхователя, следует из проекта ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Из текста документа исключены упоминания о работе на условиях неполного рабочего времени или на дому как обязательных для сохранения выплат в период отпуска по уходу за ребенком.
Врач за компьютером - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Минздрав предложил изменить условия формирования больничных
20 февраля, 08:54
Данное изменение дает больше свободы в совмещении декретного отпуска с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщал, что через мессенджер Max можно закрыть больничный, пройти консультацию у врача и записаться на прием.
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Мурашко сообщил о возможности закрыть больничный через Max
16 февраля, 19:56
 
ОбществоРоссияМихаил Мурашко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала