Минздрав планирует изменить правила оформления больничных для родителей

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Минздрав РФ планирует изменить правила оформления больничных, чтобы в период отпуска по уходу за ребенком родитель смог сохранить право на пособие, если он в этот период работает у другого страхователя, следует из проекта ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Из текста документа исключены упоминания о работе на условиях неполного рабочего времени или на дому как обязательных для сохранения выплат в период отпуска по уходу за ребенком.

Данное изменение дает больше свободы в совмещении декретного отпуска с подработкой в других организациях, но без риска потери страхового обеспечения.