МИД осудил действия США против Кубы, повлекшие энергокризис в стране

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Последние меры, принятые американским руководством в отношении Кубы, поставили ее на грань энергетического кризиса, Москва решительно осуждает неправомерные действия в отношении Гаваны и дальнейшее ужесточение бесчеловечной антикубинской блокады, которая продолжается уже почти семь десятилетий, говорится в сообщении МИД РФ.
Он также отметил, что подобные незаконные санкции преследуют очевидную цель – создать препятствия для развития страны и ограничить ее продуктивное экономическое взаимодействие с другими государствами.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.