МИД осудил действия США против Кубы, повлекшие энергокризис в стране - РИА Новости, 23.02.2026
21:54 23.02.2026 (обновлено: 22:17 23.02.2026)
МИД осудил действия США против Кубы, повлекшие энергокризис в стране
в мире
куба
гавана
москва
сша
дональд трамп
в мире, куба, гавана, москва, сша, дональд трамп
В мире, Куба, Гавана, Москва, США, Дональд Трамп
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВодовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Водовзводная башня Московского Кремля и здание Министерства иностранных дел России. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Последние меры, принятые американским руководством в отношении Кубы, поставили ее на грань энергетического кризиса, Москва решительно осуждает неправомерные действия в отношении Гаваны и дальнейшее ужесточение бесчеловечной антикубинской блокады, которая продолжается уже почти семь десятилетий, говорится в сообщении МИД РФ.
"Последние американские карательные меры против Кубы поставили ее на грань энергетического кризиса. Решительно осуждаем неправомерные действия в отношении Гаваны и дальнейшее ужесточение бесчеловечной антикубинской блокады, которая продолжается уже почти семь десятилетий", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте дипведомства.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана
Вчера, 21:53
Он также отметил, что подобные незаконные санкции преследуют очевидную цель – создать препятствия для развития страны и ограничить ее продуктивное экономическое взаимодействие с другими государствами.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
МИД: Россия поддерживает легитимные власти Венесуэлы в защите суверенитета
Вчера, 21:41
 
