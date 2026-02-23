МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия призывает США отказаться от планов по нанесению ударов по мирным ядерным объектам Ирана, со своей стороны готова оказать необходимую помощь для возобновления поиска дипломатических решений, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.