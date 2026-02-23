https://ria.ru/20260223/mid-2076275192.html
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 23.02.2026
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана
Россия призывает США отказаться от планов по нанесению ударов по мирным ядерным объектам Ирана, со своей стороны готова оказать необходимую помощь для... РИА Новости, 23.02.2026
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана
Люблинский: Россия призывает США отказаться от планов нанесения ударов по Ирану