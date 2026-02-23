Рейтинг@Mail.ru
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:53 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/mid-2076275192.html
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана - РИА Новости, 23.02.2026
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана
Россия призывает США отказаться от планов по нанесению ударов по мирным ядерным объектам Ирана, со своей стороны готова оказать необходимую помощь для... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T21:53:00+03:00
2026-02-23T21:53:00+03:00
в мире
россия
сша
иран
дмитрий любинский
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992642437_0:0:3230:1817_1920x0_80_0_0_c3cd9f39097c06f6bbfb4cf5e5dfb707.jpg
https://ria.ru/20260223/rossiya-2076274151.html
россия
сша
иран
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/06/1992642437_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_bdc0f2566a5f42e7d7733aa2cb468801.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, иран, дмитрий любинский, оон
В мире, Россия, США, Иран, Дмитрий Любинский, ООН
МИД призвал США отказаться от ударов по ядерным объектам Ирана

Люблинский: Россия призывает США отказаться от планов нанесения ударов по Ирану

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия призывает США отказаться от планов по нанесению ударов по мирным ядерным объектам Ирана, со своей стороны готова оказать необходимую помощь для возобновления поиска дипломатических решений, заявил замглавы МИД РФ Дмитрий Любинский.
В понедельник Любинский выступал в Женеве на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН.
"Призываем США и их союзников отказаться от планов нанесения ударов по мирным ядерным объектам Ирана. Настоятельно рекомендуем Вашингтону предоставить твердые гарантии недопущения дальнейшей военной конфронтации. Россия готова оказать всю необходимую помощь для возобновления поиска дипломатических решений в отношении иранской мирной ядерной программы", - привели слова Любинского в российском МИД.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
МИД: Россия поддерживает легитимные власти Венесуэлы в защите суверенитета
Вчера, 21:41
 
В миреРоссияСШАИранДмитрий ЛюбинскийООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала