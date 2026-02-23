В Мексике в ходе беспорядков иностранцы не пострадали, сообщили в МИД

МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Иностранные граждане в Мексике в результате операции сил безопасности в штате Халиско и последовавших за ними беспорядков не пострадали, сообщил МИД латиноамериканской страны.
"На данный момент нет сообщений о том, что физическая неприкосновенность иностранных лиц была затронута", - говорится в публикации внешнеполитического ведомства в соцсети X.
Мексиканские силовики провели накануне спецоперацию в штате Халиско по захвату лидера картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса, известного как Эль Менчо, он был ранен и впоследствии скончался от полученных ранений. В ответ на это боевики картеля и близких к нему ОПГ организовали 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах, а также поджоги автомобилей и нападения на объекты инфраструктуры. В результате вооруженных нападений погибли 27 сотрудников Национальной гвардии, пенитенциарной службы и прокуратуры. По итогам беспорядков были задержаны 70 человек. Со стороны преступных группировок, по официальным данным, погибли 30 человек.
В министерстве иностранных дел отметили, что поддерживают постоянный контакт с дипломатическими представительствами, аккредитованными в Мексике, и выразили благодарность за проявленные в их адрес и в адрес сил безопасности страны слова солидарности и признательности.
Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что в Мексике действует верховенство закона, направленное на обеспечение безопасности и благополучия всех находящихся на национальной территории лиц.