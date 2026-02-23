Прокуратура Мексики подтвердила личность убитого главаря картеля Халиско

Военнослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике

© AP Photo / Ginette Riquelme Военнослужащие Национальной гвардии во время беспорядков в Мексике

МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Личность убитого в армейской операции главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско" по прозвищу Эль Менчо подтверждена по результатам генетической экспертизы, сообщила генеральная прокуратура Мексики.

"В результате судебно-экспертной работы, проведённой сотрудниками Агентства уголовных расследований, тело Рубена "Н" уже было генетически идентифицировано", - говорится сообщении на сайте ведомства.

В прокуратуре уточнили, что расследование ведётся по статьям об организованной преступности и нарушении федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах после событий в населённом пункте Тапальпа.

По данным ведомства, представители кабинета безопасности передали в специализированную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью вооружение, изъятое в ходе операции. Среди него — винтовки с подствольными гранатомётами, винтовка Barrett, гранатомёты, стрелковое оружие, боеприпасы, ручные и миномётные гранаты.

Кроме того, в распоряжение следствия переданы двое предполагаемых участников преступной организации, их правовой статус будет определён в установленном порядке.

В связи с актами насилия в ряде регионов страны специализированная прокуратура по региональному контролю открыла 57 уголовных дел в 14 штатах Мексики , из них 37 — в штате Халиско

Лидер картеля "Новое поколение Халиско" Рубен Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо, был обнаружен накануне в ходе спецоперации в штате Халиско, организованной в сотрудничестве со службами США . Он пытался бежать с охраной через лес, был ранен и впоследствии скончался от полученных ранений, сообщил ранее министр национальной обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо.