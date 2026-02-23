https://ria.ru/20260223/meksika-2076275584.html
Прокуратура Мексики подтвердила личность убитого главаря картеля Халиско
Прокуратура Мексики подтвердила личность убитого главаря картеля Халиско - РИА Новости, 23.02.2026
Прокуратура Мексики подтвердила личность убитого главаря картеля Халиско
Личность убитого в армейской операции главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско" по прозвищу Эль Менчо подтверждена по результатам генетической экспертизы,... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T22:00:00+03:00
2026-02-23T22:00:00+03:00
2026-02-23T22:00:00+03:00
в мире
мексика
халиско
сша
беспорядки в мексике
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076201593_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_3ccd5852b5a3552afa189017194dfc92.jpg
мексика
халиско
сша
МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Личность убитого в армейской операции главаря наркокартеля "Новое поколение Халиско" по прозвищу Эль Менчо подтверждена по результатам генетической экспертизы, сообщила генеральная прокуратура Мексики.
"В результате судебно-экспертной работы, проведённой сотрудниками Агентства уголовных расследований, тело Рубена "Н" уже было генетически идентифицировано", - говорится сообщении на сайте ведомства.
В прокуратуре уточнили, что расследование ведётся по статьям об организованной преступности и нарушении федерального закона об огнестрельном оружии и взрывчатых веществах после событий в населённом пункте Тапальпа.
По данным ведомства, представители кабинета безопасности передали в специализированную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью вооружение, изъятое в ходе операции. Среди него — винтовки с подствольными гранатомётами, винтовка Barrett, гранатомёты, стрелковое оружие, боеприпасы, ручные и миномётные гранаты.
Кроме того, в распоряжение следствия переданы двое предполагаемых участников преступной организации, их правовой статус будет определён в установленном порядке.
В связи с актами насилия в ряде регионов страны специализированная прокуратура по региональному контролю открыла 57 уголовных дел в 14 штатах Мексики
, из них 37 — в штате Халиско
.
Лидер картеля "Новое поколение Халиско" Рубен Немесио Осегера Сервантес, известный как Эль Менчо, был обнаружен накануне в ходе спецоперации в штате Халиско, организованной в сотрудничестве со службами США
. Он пытался бежать с охраной через лес, был ранен и впоследствии скончался от полученных ранений, сообщил ранее министр национальной обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо.
После захвата Эль Менчо преступные группы организовали 85 блокад на федеральных трассах в 11 штатах, а также поджоги автомобилей и нападения на объекты инфраструктуры. В результате вооруженных нападений погибли 25 сотрудников Национальной гвардии, один сотрудник пенитенциарной службы и один представитель прокуратуры штата. По итогам беспорядков были задержаны 70 человек. Со стороны преступных группировок, по официальным данным, погибли 30 человек.