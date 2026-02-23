В Мексике раскрыли подробности операции захвата лидера картеля Халиско

МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Лидер картеля "Новое поколение Халиско" Рубен Н., известный как Эль Менчо, был обнаружен в ходе спецоперации в штате Халиско, организованной в сотрудничестве со службами США, пытался бежать с охраной через лес, был ранен и впоследствии скончался от полученных ранений, сообщил министр национальной обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо.

"Благодаря центральной военной разведке и информации учреждений Кабинета безопасности, а также сотрудничеству с институтами США было установлено местонахождение Менчо и проведена операция по его задержанию", - рассказал глава оборонного ведомства в ходе прес-конференции в Национальном дворце.

По его словам, операция по захвату Эль Менчо была подготовлена силами спецподразделений армии и Национальной гвардии при поддержке ВВС Мексики . Разведка установила, что лидер картеля "Новое поколение Халиско" скрывался в конном комплексе в районе Тапальпы.

"Доверенный человек одной из подруг Эль Менчо перевез ее на объект в городке Тапальпа, штат Халиско . В этом месте она встретилась с Эль Менчо, 21 февраля она покинула объект, и мы получили информацию. Эль Менчо остался там с охраной", - сказал Тревилья Трехо.

После подтверждения его присутствия ночью 22 февраля наземная группа выдвинулась в Тапальпу для задержания. Охрана наркобарона открыла интенсивный огонь по военным. В ходе боя, который министр охарактеризовал как "очень жестокую атаку", погибли восемь боевиков. Были изъяты семь винтовок, два гранатомёта, восемь автомобилей, боеприпасы и снаряжение.

Главарь картеля с ближайшими охранниками попытался скрыться в лесистой местности, однако спецназ установил оцепление и продолжил преследование. В результате перестрелки он и двое его телохранителей получили ранения. Двое других участников группы были задержаны.

Раненых эвакуировали вертолётом, однако по пути они скончались. По решению командования борт направили в международный аэропорт Морелии , откуда тела были доставлены в Мехико самолётом ВВС.

Министр также сообщил, что параллельно был ликвидирован один из боссов картеля и доверенное лицо Эль Менчо, известный как "Тули", отвечавший за логистику и финансы группировки и координировавший блокирование дорог и нападения на военные объекты. При нём было более семи миллионов долларов наличными, их изъяли.