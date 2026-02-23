Рейтинг@Mail.ru
В Мексике раскрыли подробности операции захвата лидера картеля Халиско
19:52 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/meksika-2076260563.html
В Мексике раскрыли подробности операции захвата лидера картеля Халиско
В Мексике раскрыли подробности операции захвата лидера картеля Халиско - РИА Новости, 23.02.2026
В Мексике раскрыли подробности операции захвата лидера картеля Халиско
Лидер картеля "Новое поколение Халиско" Рубен Н., известный как Эль Менчо, был обнаружен в ходе спецоперации в штате Халиско, организованной в сотрудничестве со
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076204722_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3e7c8f09f53fe3bdbd1a68a84c0c6086.jpg
В Мексике раскрыли подробности операции захвата лидера картеля Халиско

Глава минобороны Мексики рассказал об операции захвата лидера картеля Халиско

© REUTERS / Paola GarciaВоеннослужащие Национальной гвардии контролируют дорогу на границе со штатом Пуэбла
Военнослужащие Национальной гвардии контролируют дорогу на границе со штатом Пуэбла - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© REUTERS / Paola Garcia
Военнослужащие Национальной гвардии контролируют дорогу на границе со штатом Пуэбла
МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Лидер картеля "Новое поколение Халиско" Рубен Н., известный как Эль Менчо, был обнаружен в ходе спецоперации в штате Халиско, организованной в сотрудничестве со службами США, пытался бежать с охраной через лес, был ранен и впоследствии скончался от полученных ранений, сообщил министр национальной обороны Мексики Рикардо Тревилья Трехо.
"Благодаря центральной военной разведке и информации учреждений Кабинета безопасности, а также сотрудничеству с институтами США было установлено местонахождение Менчо и проведена операция по его задержанию", - рассказал глава оборонного ведомства в ходе прес-конференции в Национальном дворце.
По его словам, операция по захвату Эль Менчо была подготовлена силами спецподразделений армии и Национальной гвардии при поддержке ВВС Мексики. Разведка установила, что лидер картеля "Новое поколение Халиско" скрывался в конном комплексе в районе Тапальпы.
"Доверенный человек одной из подруг Эль Менчо перевез ее на объект в городке Тапальпа, штат Халиско. В этом месте она встретилась с Эль Менчо, 21 февраля она покинула объект, и мы получили информацию. Эль Менчо остался там с охраной", - сказал Тревилья Трехо.
После подтверждения его присутствия ночью 22 февраля наземная группа выдвинулась в Тапальпу для задержания. Охрана наркобарона открыла интенсивный огонь по военным. В ходе боя, который министр охарактеризовал как "очень жестокую атаку", погибли восемь боевиков. Были изъяты семь винтовок, два гранатомёта, восемь автомобилей, боеприпасы и снаряжение.
Главарь картеля с ближайшими охранниками попытался скрыться в лесистой местности, однако спецназ установил оцепление и продолжил преследование. В результате перестрелки он и двое его телохранителей получили ранения. Двое других участников группы были задержаны.
Раненых эвакуировали вертолётом, однако по пути они скончались. По решению командования борт направили в международный аэропорт Морелии, откуда тела были доставлены в Мехико самолётом ВВС.
Министр также сообщил, что параллельно был ликвидирован один из боссов картеля и доверенное лицо Эль Менчо, известный как "Тули", отвечавший за логистику и финансы группировки и координировавший блокирование дорог и нападения на военные объекты. При нём было более семи миллионов долларов наличными, их изъяли.
В регионе после армейской операции был создан координационный центр с участием федеральных структур и властей штатов. Власти заявили о восстановлении к утру понедельника транспортного сообщения и стабилизации обстановки.
Заголовок открываемого материала