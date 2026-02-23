Рейтинг@Mail.ru
В АТОР оценили число находящихся в Мексике россиян
12:21 23.02.2026
В АТОР оценили число находящихся в Мексике россиян
В АТОР оценили число находящихся в Мексике россиян
Российских граждан в Мексике может находиться менее 3 тысяч, в то же время большинство из них не являются туристами, говорится в сообщении Ассоциации... РИА Новости, 23.02.2026
РИА Новости
2026
РИА Новости
мексика, мехико (штат), россия, ассоциация туроператоров россии (атор), беспорядки в мексике
Мексика, Мехико (штат), Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Беспорядки в Мексике, В мире
В АТОР оценили число находящихся в Мексике россиян

АТОР: число россиян в Мексике составляет менее 3 тысячи

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийСпецназ мексиканской полиции
Спецназ мексиканской полиции - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Спецназ мексиканской полиции . Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российских граждан в Мексике может находиться менее 3 тысяч, в то же время большинство из них не являются туристами, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В АТОР рассказали, что туристы из России не посещают штат Халиско в Мексике
Вчера, 11:57
"По оценкам АТОР, в настоящее время в Мексике могут находиться менее 3000 граждан России, причем большинство из них прибыли не с целью туризма", - говорится в сообщении.
В АТОР напомнили, что прямого авиасообщения с Мексикой у России нет с 2022 года, а немногочисленные классические туристы добираются в эту страну с пересадками, причем наиболее удобный вариант - через Кубу - исключен из ассортимента российских туроператоров в связи с прекращением прямого авиасообщения с этой страной.
Отмечается, что основной объект интереса 95% организованных путешественников, выбирающих курорты Мексики в текущих условиях - это пляжные курорты Карибского моря в штате Кинтана-Роо - Канкун, Ривьера Майя и др. Также небольшая часть туристов едет в экскурсионные туры по стране, включающие Мехико.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В РСТ рассказали, сколько россиян могут находиться в Мексике
Вчера, 10:07
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
