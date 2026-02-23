В АТОР оценили число находящихся в Мексике россиян

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российских граждан в Мексике может находиться менее 3 тысяч, в то же время большинство из них не являются туристами, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров (АТОР).
Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков.
В АТОР напомнили, что прямого авиасообщения с Мексикой у России нет с 2022 года, а немногочисленные классические туристы добираются в эту страну с пересадками, причем наиболее удобный вариант - через Кубу - исключен из ассортимента российских туроператоров в связи с прекращением прямого авиасообщения с этой страной.
Отмечается, что основной объект интереса 95% организованных путешественников, выбирающих курорты Мексики в текущих условиях - это пляжные курорты Карибского моря в штате Кинтана-Роо - Канкун, Ривьера Майя и др. Также небольшая часть туристов едет в экскурсионные туры по стране, включающие Мехико.