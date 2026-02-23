Рейтинг@Mail.ru
10:33 23.02.2026
США предоставляли разведданные минобороны Мексики, сообщили в Белом доме
в мире, мексика, сша, мехико (штат), каролин левитт, беспорядки в мексике
В мире, Мексика, США, Мехико (штат), Каролин Левитт, Беспорядки в Мексике
Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты предоставляли разведданные минобороны Мексики для операции по захвату главаря картеля, сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
Минобороны Мексики 22 февраля сообщило о проведении операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско", который в результате скончался от полученных ранений во время его транспортировки в Мехико. За этим в десятках городов и муниципалитетов последовали поджоги автомобилей, блокады на дорогах и нападения на силовиков.
"Соединенные Штаты оказали разведывательную поддержку мексиканскому правительству в проведении операции в Тапальпе, штат Халиско, Мексика, в ходе которой был ликвидирован Немесио "Эль Менчо" Осегера Сервантес, печально известный наркобарон и главарь картеля "Новое поколение Халиско"", - написала она в X.
Она отметила, что Эль Менчо был одной из ключевых целей для правительств США и Мексики и являлся одним из основных поставщиков фентанила в Соединенные Штаты.
В феврале прошлого года власти США официально внесли восемь крупнейших преступных группировок Латинской Америки в список международных террористических организаций. В список этих группировок вошли венесуэльская группировка Tren de Aragua, сальвадорская Mara Salvatrucha (MS-13), а также "Новое поколение Халиско".
