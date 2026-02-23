В РСТ рассказали о реакции российских туристов на беспорядки в Мексике

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские туристы пока не отменяют туры в Мексику на фоне беспорядков в стране, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико . После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков.

« "На данный момент массовых обращений к туроператорам, отмен туров или запросов на досрочный возврат не зафиксировано", - сказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.

Как он рассказал ранее в понедельник, сейчас в Мексике находятся порядка 3,5-5 тысяч российских туристов.