В РСТ рассказали о реакции российских туристов на беспорядки в Мексике
Туризм
Туризм
 
10:27 23.02.2026 (обновлено: 13:14 23.02.2026)
В РСТ рассказали о реакции российских туристов на беспорядки в Мексике
В РСТ рассказали о реакции российских туристов на беспорядки в Мексике - РИА Новости, 23.02.2026
В РСТ рассказали о реакции российских туристов на беспорядки в Мексике
Российские туристы пока не отменяют туры в Мексику на фоне беспорядков в стране, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ). РИА Новости, 23.02.2026
мексика
мехико (штат)
россия
В РСТ рассказали о реакции российских туристов на беспорядки в Мексике

РСТ: российские туристы пока не отменяют туры в Мексику из-за беспорядков

Вид Мехико
Вид Мехико - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
CC BY-SA 2.0 / Kasper Christensen / Mexico City
Вид Мехико. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Российские туристы пока не отменяют туры в Мексику на фоне беспорядков в стране, рассказали в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков.
«
"На данный момент массовых обращений к туроператорам, отмен туров или запросов на досрочный возврат не зафиксировано", - сказал руководитель пресс-службы РСТ Артур Абдюханов.
Как он рассказал ранее в понедельник, сейчас в Мексике находятся порядка 3,5-5 тысяч российских туристов.
Посольство России в Мексике ранее в понедельник призвало российских граждан отложить поездки в регион на фоне беспорядков в стране.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей
22 февраля, 23:50
 
ТуризмМексикаМехико (штат)Российский союз туриндустрии (РСТ)РоссияБеспорядки в Мексике
 
 
Версия 2023.1 Beta
