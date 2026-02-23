https://ria.ru/20260223/meksika-2076173582.html
Посольство Индии в Мексике обратилось к проживающим там соотечественникам
2026-02-23T08:53:00+03:00
2026-02-23T08:53:00+03:00
2026-02-23T13:14:00+03:00
Посольство Индии в Мексике обратилось к проживающим там соотечественникам
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев - РИА Новости. Посольство Индии в Мексике в понедельник выпустило рекомендации по безопасности для своих граждан, призвав их соблюдать осторожность и не выходить из дома в связи со всплеском насилия после того, как мексиканская армия убила главаря наркокартеля.
Министерство обороны Мексики
сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико
. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков.
«
"В связи с продолжающимися операциями по обеспечению безопасности и связанными с ними перекрытиями дорог и преступной деятельностью гражданам Индии в штате Халиско, штате Тамаулипас, штатах Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон следует укрыться до дальнейших уведомлений", - заявило посольство в соцсети X.
В посольстве также призвали избегать мест, где действуют правоохранительные органы. "Будьте внимательны к своему окружению. Найдите убежище и сведите к минимуму ненужные перемещения за пределами вашего убежища. Следите за местными СМИ для получения обновленной информации. Следуйте указаниям местных властей, а в случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 911", - говорится в публикации.