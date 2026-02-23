Рейтинг@Mail.ru
08:53 23.02.2026 (обновлено: 13:14 23.02.2026)
Посольство Индии в Мексике обратилось к проживающим там соотечественникам
в мире
индия
мексика
мехико (штат)
беспорядки в мексике
в мире, индия, мексика, мехико (штат), беспорядки в мексике
В мире, Индия, Мексика, Мехико (штат), Беспорядки в Мексике
НЬЮ-ДЕЛИ, 23 фев - РИА Новости. Посольство Индии в Мексике в понедельник выпустило рекомендации по безопасности для своих граждан, призвав их соблюдать осторожность и не выходить из дома в связи со всплеском насилия после того, как мексиканская армия убила главаря наркокартеля.
Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков.
«

"В связи с продолжающимися операциями по обеспечению безопасности и связанными с ними перекрытиями дорог и преступной деятельностью гражданам Индии в штате Халиско, штате Тамаулипас, штатах Мичоакан, Герреро и Нуэво-Леон следует укрыться до дальнейших уведомлений", - заявило посольство в соцсети X.

В посольстве также призвали избегать мест, где действуют правоохранительные органы. "Будьте внимательны к своему окружению. Найдите убежище и сведите к минимуму ненужные перемещения за пределами вашего убежища. Следите за местными СМИ для получения обновленной информации. Следуйте указаниям местных властей, а в случае чрезвычайной ситуации звоните по номеру 911", - говорится в публикации.
Беспорядки в Мексике после убийства наркобарона Эль Менчо - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
В Мексике сообщили о масштабных беспорядках в курортных городах
Вчера, 01:05
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
