В Мексике сообщили о масштабных беспорядках в курортных городах - РИА Новости, 23.02.2026
01:05 23.02.2026
В Мексике сообщили о масштабных беспорядках в курортных городах
В Мексике сообщили о масштабных беспорядках в курортных городах - РИА Новости, 23.02.2026
В Мексике сообщили о масштабных беспорядках в курортных городах
Сообщения о поджогах транспорта и магазинов, блокаде дорог, перестрелках и панике в аэропортах поступают из ряда курортных городов Мексики после ликвидации... РИА Новости, 23.02.2026
В Мексике сообщили о масштабных беспорядках в курортных городах

СМИ и соцсети сообщают о блокаде дорог в курортных городах Мексики

© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Gustavo Aguado
Сотрудники правоохранительных органов Мексики. Архивное фото
МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Сообщения о поджогах транспорта и магазинов, блокаде дорог, перестрелках и панике в аэропортах поступают из ряда курортных городов Мексики после ликвидации лидера картеля "Новое поколение Халиско", в СМИ и социальных сетях говорится о масштабных инцидентах в штате Халиско и на Карибском побережье страны.
"Режим красной тревоги сохраняется. Повторяем рекомендацию не покидать дома, столкновения происходят в ряде федеральных субъектов", - написал в своем блоге в соцсети Х губернатор штата Халиско Пабло Лемю Наварро.
Спецназ мексиканской полиции - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Президент Мексики призвала граждан сохранять спокойствие
00:55
Среди курортов наиболее напряжённая ситуация, по данным местной прессы и очевидцев, складывается в тихоокеанском городе Пуэрто-Вальярта в Халиско - там зафиксированы множественные поджоги автобусов и автомобилей, перекрытия трасс горящим транспортом, усилено присутствие армии и национальной гвардии, остановил работу аэропорт.
Международный аэропорт имени Лисенсиадо Густаво Диаса Ордаса в Пуэрто-Вальярте сообщил, что беспорядки не повлияли на его работу, поскольку он находится под охраной нацгвардии и министерства обороны, однако отменил на воскресенье все внутренние и часть международных рейсов.
Одновременно сообщения о блокаде дорог и поджогах поступают из карибского штата Кинтана-Роо. В Канкуне зафиксированы перекрытия трасс, в том числе на направлении Леона-Викарио - Канкун. Аэропорт города работает, однако пассажирам рекомендуют заранее проверять статус рейсов из-за возможных задержек.
В Плайя-дель-Кармен, Тулуме и на острове Косумель, по данным местных источников и публикаций в соцсетях, также отмечены поджоги транспортных средств и коммерческих объектов, ограничения движения и усиленные меры безопасности. Официальной информации о прямых атаках на гостиницы, пляжи или археологические зоны не приводится, однако некоторым туристам, как сообщается, было рекомендовано оставаться в отелях и ограничить передвижение.
Министерство обороны Мексики сообщило в воскресенье о проведении армейской операции по захвату лидера крупнейшего картеля "Новое поколение Халиско" Рубена Немесио Осегеры Сервантеса по прозвищу Эль Менчо, который скончался от ранений в процессе его транспортировки в Мехико. После этого в десятках городов и муниципалитетов по меньшей мере восьми штатов начались поджоги автомобилей, блокировки дорог и нападения на силовиков.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум призвала граждан сохранять спокойствие и следить за информацией, выразив признательность армии и силовым структурам за их работу.
Площадь Конституции в Мехико - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Россиянам в Мексике рекомендовали избегать мест скопления людей
Вчера, 23:50
 
В миреМексикаХалискоКанкунКлаудия Шейнбаум
 
 
