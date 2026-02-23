https://ria.ru/20260223/medvedev-2076278796.html
Медведев ответил Каллас о возможном запрете на въезд в ЕС участникам СВО
Медведев ответил Каллас о возможном запрете на въезд в ЕС участникам СВО - РИА Новости, 23.02.2026
Медведев ответил Каллас о возможном запрете на въезд в ЕС участникам СВО
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении запретить въезд в Шенгенскую зону... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T22:43:00+03:00
2026-02-23T22:43:00+03:00
2026-02-23T23:42:00+03:00
политика
в мире
россия
дмитрий медведев
кайя каллас
евросоюз
единая россия
шенгенская зона
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_0:71:3015:1767_1920x0_80_0_0_623fc5328ac12cd711c4de8bfbd2a69e.jpg
https://ria.ru/20260223/ukraina-2076216774.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/05/2072374557_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_645843364e4c5fb5d74ce2905c47ac79.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, в мире, россия, дмитрий медведев, кайя каллас, евросоюз, единая россия, шенгенская зона
Политика, В мире, Россия, Дмитрий Медведев, Кайя Каллас, Евросоюз, Единая Россия, Шенгенская зона
Медведев ответил Каллас о возможном запрете на въезд в ЕС участникам СВО
Медведев отреагировал на угрозу Каллас запретить выдачу Шенгена для бойцов СВО