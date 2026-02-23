Рейтинг@Mail.ru
Медведев ответил Каллас о возможном запрете на въезд в ЕС участникам СВО
22:43 23.02.2026 (обновлено: 23:42 23.02.2026)
Медведев ответил Каллас о возможном запрете на въезд в ЕС участникам СВО
Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении запретить въезд в Шенгенскую зону... РИА Новости, 23.02.2026
Медведев ответил Каллас о возможном запрете на въезд в ЕС участникам СВО

Медведев отреагировал на угрозу Каллас запретить выдачу Шенгена для бойцов СВО

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев отреагировал на заявление главы евродипломатии Каи Каллас о намерении запретить въезд в Шенгенскую зону российским военнослужащим.
"Какая потеря для наших бойцов. Что ж, они могут въезжать туда без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году", - написал он в Telegram канале.
Медведев также поздравил всех с Днем защитника Отечества.
Ранее в понедельник Каллас заявила, что в ЕС работают над запретом въезда в зону Шенгена россиянам, которые участвовали в специальной военной операции на Украине.
Медведев рассказал, что будет с лидерами киевского режима по окончании СВО
Вчера, 14:17
