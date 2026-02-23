Рейтинг@Mail.ru
Россия пока не получила ответов на свою позицию по Украине, заявил Медведев
13:36 23.02.2026 (обновлено: 13:43 23.02.2026)
Россия пока не получила ответов на свою позицию по Украине, заявил Медведев
Россия пока не получила ответов на свою позицию по Украине, заявил Медведев
россия, в мире, украина, дмитрий медведев, владимир путин, единая россия
Россия, В мире, Украина, Дмитрий Медведев, Владимир Путин, Единая Россия
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев . Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия пока не получила ответов на свою позицию по территориальным вопросам и параметрам демилитаризации Украины, сообщил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"В общей форме я могу сказать, что российская сторона, естественно, предъявила нашу позицию. Вы знаете, она сформулирована верховным главнокомандующим, президентом нашей страны (Владимиром Путиным)", - сказал Медведев в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Российская позиция неоднократно озвучивалась, включая самые существенные вопросы по территориям, параметрам демилитаризации Украины и целому ряду других моментов, уточнил заместитель председателя Совета безопасности.
"Та сторона это все пока воспринимает, но ответа мы не имеем", - заявил Медведев.
РоссияВ миреУкраинаДмитрий МедведевВладимир ПутинЕдиная Россия
 
 
