Украина начинает осознавать, в какой ситуации находится, считает Медведев
13:33 23.02.2026 (обновлено: 13:44 23.02.2026)
Украина начинает осознавать, в какой ситуации находится, считает Медведев
россия
в мире
украина
сша
владимир мединский
дмитрий медведев
россия
украина
сша
россия, в мире, украина, сша, владимир мединский, дмитрий медведев
Россия, В мире, Украина, США, Владимир Мединский, Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украина постепенно начинает осознавать, в какой ситуации она сейчас находится, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев сообщил, что накануне Дня защитника Отечества совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации. В ходе совещания зампред Совбеза РФ прокомментировал продолжающие переговоры по Украине.
Медведев вручил награды военнослужащим, которые отличились в боях
Вчера, 13:27
"По моим ощущениям, некое осознание того, в какой они ситуации, постепенно приходит", - сказал Медведев, говоря о текущем состоянии киевских властей.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.
Россия пока не получила ответов на свою позицию по Украине, заявил Медведев
Вчера, 13:36
 
РоссияВ миреУкраинаСШАВладимир МединскийДмитрий Медведев
 
 
