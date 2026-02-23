Украина начинает осознавать, в какой ситуации находится, считает Медведев

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Украина постепенно начинает осознавать, в какой ситуации она сейчас находится, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"По моим ощущениям, некое осознание того, в какой они ситуации, постепенно приходит", - сказал Медведев, говоря о текущем состоянии киевских властей.