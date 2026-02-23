Медведев прокомментировал позицию России на переговорах по Украине

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия на переговорах по Украине предъявила свою позицию, включая территориальные вопросы и параметры демилитаризации Украины, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
В понедельник Медведев сообщил, что совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации.
"Российская сторона, естественно, предъявила нашу позицию. Вы знаете, она сформулирована верховным главнокомандующим, президентом нашей страны (Владимиром Путиным - ред.). Она неоднократно озвучивалась, включая самые существенные вопросы по территориям, параметрам демилитаризации этого государства и целому ряду других моментов", - сказал Медведев на видео, которое опубликовал на платформе Max.
Переговоры между Россией, США и Украиной прошли в Женеве 17-18 февраля. Российскую делегацию на переговорах возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам второго дня переговоров он отметил, что дискуссии "были тяжелыми, но деловыми". Мединский также анонсировал новую встречу в ближайшее время.