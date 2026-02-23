https://ria.ru/20260223/medvedev-2076211671.html
Медведев назвал Россию передовой страной в сфере беспилотников
Россия сейчас является передовой страной в сфере беспилотной авиации, хотя раньше эта сфера не считалась ее "коньком", сообщил зампредседателя Совбеза РФ
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россия сейчас является передовой страной в сфере беспилотной авиации, хотя раньше эта сфера не считалась ее "коньком", сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Накануне Дня защитника Отечества Медведев
совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации. Зампредседателя Совбеза РФ
в Max сообщил, что вручил награды военнослужащим и пообщался с ними.
"Когда все начиналось - в момент начала специальной военной операции - совершенно, конечно, никаких разговоров о БПЛА не было. И более того, я и вчера об этом говорил, и сегодня могу вам сказать в этом кругу, и надежд-то никаких особых с этим не связывалось и компетенций у нас никаких не было", - сказал Медведев во время общения с военными.
По его словам, создание отрасли беспилотных летательных аппаратов сначала происходило "на коленке" усилиями энтузиастов.
"Ну, потом министерство обороны, естественно, тоже к этому присоединилось. А у нас в прежнее время считалось, что беспилотная тема - это не наш конек. Да, правда. Ракеты - да, самолеты - да, танки - да, ну и многое другое. А вот беспилотники - не наш конек. А сейчас мы передовая страна в этом смысле", - добавил Медведев.