Медведев проверил ход комплектования войск БПЛА
13:25 23.02.2026 (обновлено: 13:53 23.02.2026)
Медведев проверил ход комплектования войск БПЛА
Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что принял участие в проверке хода комплектования войск БПЛА,... РИА Новости, 23.02.2026
безопасность, дмитрий медведев, россия, вооруженные силы рф
Безопасность, Дмитрий Медведев, Россия, Вооруженные силы РФ
Медведев проверил ход комплектования войск БПЛА

Медведев принял участие в проверке хода комплектования войск БПЛА

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев заявил, что принял участие в проверке хода комплектования войск БПЛА, ознакомился, как идет подготовка специалистов.
"Накануне Дня защитника Отечества вместе с коллегами совершил рабочую поездку в одно из подразделений сил беспилотной авиации. Проверили ход комплектования войск БПЛА. Ознакомились с тем, как идет боевая подготовка операторов дронов и других специалистов, которые выполняют сложные задачи в ходе специальной военной операции", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Судьба мира в руках этих мужчин
