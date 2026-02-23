https://ria.ru/20260223/medvedev-2076211234.html
Медведев совершил рабочую поездку в подразделение сил беспилотной авиации
Медведев совершил рабочую поездку в подразделение сил беспилотной авиации - РИА Новости, 23.02.2026
Медведев совершил рабочую поездку в подразделение сил беспилотной авиации
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев сообщил, что совершил рабочую поездку в одно из... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T13:25:00+03:00
2026-02-23T13:25:00+03:00
2026-02-23T13:27:00+03:00
россия
безопасность
дмитрий медведев
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4e0ba768f763acf01b443219d591bd7b.jpg
https://ria.ru/20260223/russkiy-2076136169.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/01/2071558014_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_54bcd89a47d35e349125e44b6f04da29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, дмитрий медведев, единая россия
Россия, Безопасность, Дмитрий Медведев, Единая Россия
Медведев совершил рабочую поездку в подразделение сил беспилотной авиации
Медведев сообщил о рабочей поездке в подразделение сил беспилотной авиации