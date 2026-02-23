https://ria.ru/20260223/mchs-2076282078.html
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 23.02.2026
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена на территории Волгоградской области, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T23:43:00+03:00
2026-02-23T23:43:00+03:00
2026-02-23T23:44:00+03:00
происшествия
волгоградская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052761954_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a618061b508a0cc1d2a845709882438.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
волгоградская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052761954_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b967865111d002ba2bf3ff3491f1d7b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, волгоградская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Волгоградская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Волгоградской области объявили беспилотную опасность
МЧС: беспилотная опасность объявлена в Волгоградской области