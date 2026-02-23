https://ria.ru/20260223/mchs-2076263022.html
В Балашихе полностью ликвидировали пожар в автосервисе
В Балашихе полностью ликвидировали пожар в автосервисе - РИА Новости, 23.02.2026
В Балашихе полностью ликвидировали пожар в автосервисе
Пожар полностью потушен в автосервисе в подмосковной Балашихе, пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T19:56:00+03:00
2026-02-23T19:56:00+03:00
2026-02-23T20:41:00+03:00
происшествия
балашиха
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076267381_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_716ba14ab2369ba08a64ab46085d3459.jpg
https://ria.ru/20260223/pozhar-2076220219.html
балашиха
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/17/2076267381_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0ca28d8c6514c766452e601cc7bf6f45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, балашиха, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Балашихе полностью ликвидировали пожар в автосервисе
МЧС: пожар в автосервисе в Балашихе полностью ликвидирован