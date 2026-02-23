Денис Майданов рассказал о своем самом близком человеке

Денис Майданов и его супруга Наталья выступают на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце

Денис Майданов и его супруга Наталья выступают на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Денис Майданов признался в интервью РИА Новости, что своим успехом в творческой карьере обязан жене Наталье.

"Мы с ней всю жизнь вместе. Ничего из того, чем я горжусь, что имею, не было бы без нее. Мы мощная сила, друг друга дополняющая", — сказал артист.

Жена Наталья в начале творческого пути музыканта стала его директором и организовывала первые туры.

"С грудным младенцем на руках звонила на Урал, в Сибирь и организовывала мои первые туры, пела "Вечную любовь" директорам ДК, говорила "давайте делать концерт Майданова", у нее спрашивали "а кто это?", она отвечала "вы с ума сошли, это сейчас самый крутой исполнитель!" Потом мы с ней объехали всю страну по несколько раз, Прибалтику, Германию", — вспоминает певец.

После рождения у пары второго ребенка, Наталья перестала сопровождать мужа на гастролях. А затем пост директора занял младший брат Дениса Майданова Захар.