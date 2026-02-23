Рейтинг@Mail.ru
Денис Майданов рассказал о своем самом близком человеке - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
04:17 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/maydanov-2075749828.html
Денис Майданов рассказал о своем самом близком человеке
Денис Майданов рассказал о своем самом близком человеке - РИА Новости, 23.02.2026
Денис Майданов рассказал о своем самом близком человеке
Денис Майданов признался в интервью РИА Новости, что своим успехом в творческой карьере обязан жене Наталье. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T04:17:00+03:00
2026-02-23T04:17:00+03:00
культура
денис майданов
новости культуры
знаменитости
юбилей
музыка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075728654_129:82:2492:1411_1920x0_80_0_0_dcd728929c950ece6a1442fbf3f2758c.jpg
https://ria.ru/20251028/malikov-2050977747.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Светлана Вовк
Светлана Вовк
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/14/2075728654_201:0:2621:1815_1920x0_80_0_0_44b80512cf9ada592beab3ff7db53797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
денис майданов, новости культуры, знаменитости, юбилей, музыка
Культура, Денис Майданов, Новости культуры, Знаменитости, юбилей, Музыка
Денис Майданов рассказал о своем самом близком человеке

Денис Майданов рассказал, что во многом обязан успехом жене Наталье

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкДенис Майданов и его супруга Наталья выступают на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Денис Майданов и его супруга Наталья выступают на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Денис Майданов и его супруга Наталья выступают на юбилейном концерте в Государственном Кремлевском дворце
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Денис Майданов признался в интервью РИА Новости, что своим успехом в творческой карьере обязан жене Наталье.
"Мы с ней всю жизнь вместе. Ничего из того, чем я горжусь, что имею, не было бы без нее. Мы мощная сила, друг друга дополняющая", — сказал артист.
Жена Наталья в начале творческого пути музыканта стала его директором и организовывала первые туры.
"С грудным младенцем на руках звонила на Урал, в Сибирь и организовывала мои первые туры, пела "Вечную любовь" директорам ДК, говорила "давайте делать концерт Майданова", у нее спрашивали "а кто это?", она отвечала "вы с ума сошли, это сейчас самый крутой исполнитель!" Потом мы с ней объехали всю страну по несколько раз, Прибалтику, Германию", — вспоминает певец.
После рождения у пары второго ребенка, Наталья перестала сопровождать мужа на гастролях. А затем пост директора занял младший брат Дениса Майданова Захар.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
XXVIII Церемония вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Дмитрий Маликов — об успехе Кадышевой и Булановой, молодости и юморе в сети
28 октября 2025, 08:00
 
КультураДенис МайдановНовости культурыЗнаменитостиюбилейМузыка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала