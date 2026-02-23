Денис Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне по России

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Денис Майданов рассказал в интервью РИА Новости о запланированном на 2026-2027 год грандиозном туре по России.

"Сейчас, в юбилейный год, я решил совершить подвиг — порядка 50-ти концертов я дам за 2026-2027 год, именно кассовых, туровых в разных городах", — отметил артист.