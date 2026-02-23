Рейтинг@Mail.ru
Денис Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне по России - РИА Новости, 23.02.2026
Культура
 
02:48 23.02.2026
Денис Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне по России
Денис Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне по России - РИА Новости, 23.02.2026
Денис Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне по России
Денис Майданов рассказал в интервью РИА Новости о запланированном на 2026-2027 год грандиозном туре по России. РИА Новости, 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Денис Майданов рассказал в интервью РИА Новости о запланированном на 2026-2027 год грандиозном туре по России.
"Сейчас, в юбилейный год, я решил совершить подвиг — порядка 50-ти концертов я дам за 2026-2027 год, именно кассовых, туровых в разных городах", — отметил артист.
Автор и исполнитель песен Денис Майданов 17 февраля отметил 50-летний юбилей масштабным благотворительном концертом в Кремлевском дворце.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.
Максим Фадеев - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Максим Фадеев: "Хочу работать с наполненными людьми, а не с "пустолайками"
27 ноября 2025, 08:00
 
