Денис Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне по России
Денис Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне по России - РИА Новости, 23.02.2026
Денис Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне по России
Денис Майданов рассказал в интервью РИА Новости о запланированном на 2026-2027 год грандиозном туре по России. РИА Новости, 23.02.2026
Денис Майданов рассказал о предстоящем грандиозном турне по России
Денис Майданов даст порядка 50-ти концертов за 2026-2027 год
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Денис Майданов рассказал в интервью РИА Новости о запланированном на 2026-2027 год грандиозном туре по России.
"Сейчас, в юбилейный год, я решил совершить подвиг — порядка 50-ти концертов я дам за 2026-2027 год, именно кассовых, туровых в разных городах", — отметил артист.
Автор и исполнитель песен Денис Майданов 17 февраля отметил 50-летний юбилей масштабным благотворительном концертом в Кремлевском дворце.
