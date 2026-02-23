https://ria.ru/20260223/maydanov-2075747304.html
Денис Майданов рассказал, какие песни нужны бойцам СВО на фронте
Денис Майданов рассказал, какие песни нужны бойцам СВО на фронте - РИА Новости, 23.02.2026
Денис Майданов рассказал, какие песни нужны бойцам СВО на фронте
Денис Майданов, часто выступающий в горячих точках, рассказал в интервью РИА Новости, что бойцам СВО на фронте нужны разные песни — и лирические, и...
Денис Майданов рассказал, какие песни нужны бойцам СВО на фронте
Денис Майданов: бойцам СВО нужны песни про дом, победу, любовь
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Денис Майданов, часто выступающий в горячих точках, рассказал в интервью РИА Новости, что бойцам СВО на фронте нужны разные песни — и лирические, и патриотические.
"Когда приезжаешь к бойца, понимаешь, что им нужны песни и про дом, и про любовь, и про победу, и про патриотику. У меня репертуар разнообразный, уже 12-ый альбом вышел, это порядка 150 опубликованных песен", — отметил музыкант.
Денис Майданов 17 февраля в день 50-летнего юбилея дал большой благотворительный концерт в Кремлевском дворце. Деньги от билетов и пожертвований пошли в фонд "Защитники Отечества" на реализацию программ поддержки для наших ребят — участников и ветеранов специальной военной операции. Музыкант также сам регулярно поет в местах боевых действий.
"Профессиональный артист должен выступать и в красивых залах, и ездить туда, где тебя тоже по-настоящему ждут, к ребятам, которым нужна поддержка. В места боевых действий, конечно, не всех заставишь отправится, ну, тут у каждого своя ответственность, это, скорее, не обязанность, а внутренняя потребность должна быть", — считает артист.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru.