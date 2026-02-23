Рейтинг@Mail.ru
Россияне смогут получить остаток от маткапитала выплатой - РИА Новости, 23.02.2026
03:23 23.02.2026
Россияне смогут получить остаток от маткапитала выплатой
Россияне смогут получить остаток от маткапитала выплатой - РИА Новости, 23.02.2026
Россияне смогут получить остаток от маткапитала выплатой
Россияне вправе получить остаток маткапитала на сумму в размере 10 тысяч рублей и меньше в виде выплаты, которую можно потратить на любые цели, следует из... РИА Новости, 23.02.2026
2026
Россияне смогут получить остаток от маткапитала выплатой

РИА Новости: остаток маткапитала россияне смогут потратить на любые цели

Документы для новорожденного
Документы для новорожденного
© Depositphotos.com / Olga Shumytskaya
Документы для новорожденного. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россияне вправе получить остаток маткапитала на сумму в размере 10 тысяч рублей и меньше в виде выплаты, которую можно потратить на любые цели, следует из данных Соцфонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, если на сертификате осталось 10 тысяч рублей или меньше, эти средства можно оформить в виде единовременной выплаты. Использовать деньги можно на любые цели.
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
В России проиндексировали маткапитал на первого ребенка
1 февраля, 00:08
Согласно данным фонда, для этого необходимо подать заявление о распоряжении маткапиталом на портале "Госуслуги". Оформить заявку на соответствующую выплату может только владелец сертификата.
Отмечается, что после одобрения заявления СФР перечислит весь остаток одной выплатой на счет, указанный в заявке.
Такая возможность предусмотрена, когда остаток материнского капитала составляет 10 тысяч рублей или меньше. Если сумма превышает этот порог, направить средства по-прежнему можно только по установленным направлениям - например, на образование детей или формирование накопительной пенсии матери.
Детская площадка - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Выплаты, ипотека и возврат покупок: что изменится для россиян с 1 февраля
1 февраля, 08:00
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
