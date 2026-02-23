https://ria.ru/20260223/matkapital-2076160132.html
Россияне смогут получить остаток от маткапитала выплатой
Россияне смогут получить остаток от маткапитала выплатой - РИА Новости, 23.02.2026
Россияне смогут получить остаток от маткапитала выплатой
Россияне вправе получить остаток маткапитала на сумму в размере 10 тысяч рублей и меньше в виде выплаты, которую можно потратить на любые цели, следует из... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T03:23:00+03:00
2026-02-23T03:23:00+03:00
2026-02-23T03:23:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/31/1558023147_1305:426:3067:1417_1920x0_80_0_0_c6f7e6496d7c6f8dbb5a374d12aac347.jpg
https://ria.ru/20260201/razmer-2071485472.html
https://ria.ru/20260201/fevral-2071319997.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155802/31/1558023147_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_4f5de33e915edd1e739a59218e0e9857.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Россияне смогут получить остаток от маткапитала выплатой
РИА Новости: остаток маткапитала россияне смогут потратить на любые цели
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Россияне вправе получить остаток маткапитала на сумму в размере 10 тысяч рублей и меньше в виде выплаты, которую можно потратить на любые цели, следует из данных Соцфонда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Так, если на сертификате осталось 10 тысяч рублей или меньше, эти средства можно оформить в виде единовременной выплаты. Использовать деньги можно на любые цели.
Согласно данным фонда, для этого необходимо подать заявление о распоряжении маткапиталом на портале "Госуслуги". Оформить заявку на соответствующую выплату может только владелец сертификата.
Отмечается, что после одобрения заявления СФР перечислит весь остаток одной выплатой на счет, указанный в заявке.
Такая возможность предусмотрена, когда остаток материнского капитала составляет 10 тысяч рублей или меньше. Если сумма превышает этот порог, направить средства по-прежнему можно только по установленным направлениям - например, на образование детей или формирование накопительной пенсии матери.