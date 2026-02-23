Рейтинг@Mail.ru
"В полном безумии!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
19:44 23.02.2026
"В полном безумии!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
"В полном безумии!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал слова президента страны Эммануэля Макрона о новом кредите Украине. РИА Новости, 23.02.2026
"В полном безумии!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины

Политик Филиппо назвал Макрона полным безумцем из-за слов об Украине

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал слова президента страны Эммануэля Макрона о новом кредите Украине.
«
"Макрон в полном безумии! Прямо сейчас из Елисейского дворца Макрон механически, словно робот, выдает самые нелепые обещания", — написал он, комментируя слова французского президента о выдаче Украине кредита в 90 миллиардов евро и 20-м пакете санкций против России.
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Это трагедия". В Раде забили тревогу из-за происходящего на Украине
Вчера, 17:34
По словам Филиппо, Макрон действует против интересов французов, а также делает вид, что венгерское вето ничего не значит.
Ранее в понедельник Венгрия заблокировала очередной пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на 90 миллиардов евро Украине.
Причиной стала остановка Киевом транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба". В пятницу Украина в очередной раз без объяснения причин перенесла срок возобновления поставок, которые ожидались в субботу, на вторник. Глава МИД Венгрии Сийярто отмечал, что киевский режим перекрыл подачу топлива по надуманным политическим причинам, поскольку технических оснований для этого нет.
Запад усилил экономическое давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С начала спецоперации ЕС ввел 19 пакетов рестрикций. С каждым разом Брюсселю становится все сложнее принимать новые ограничения.
Как отмечал представитель Кремля Дмитрий Песков, санкции — это обоюдоострое оружие. Москва не раз заявляла, что считает подобные односторонние действия незаконными и выступает против них.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
СМИ: Мерц решил отомстить Макрону из-за Украины
13 февраля, 03:17
 
