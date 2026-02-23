https://ria.ru/20260223/makron-2076259379.html
"В полном безумии!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х раскритиковал слова президента страны Эммануэля Макрона о новом кредите Украине. РИА Новости, 23.02.2026
"В полном безумии!" Во Франции набросились на Макрона из-за Украины
