Мир втягивается в безумную гонку ядерных вооружений, заявил Лукашенко - РИА Новости, 23.02.2026
12:12 23.02.2026 (обновлено: 12:38 23.02.2026)
Мир втягивается в безумную гонку ядерных вооружений, заявил Лукашенко
Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных, и сейчас важно сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, заявил президент РИА Новости, 23.02.2026
2026
в мире, белоруссия, минск, ссср, александр лукашенко, нато
В мире, Белоруссия, Минск, СССР, Александр Лукашенко, НАТО
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
МИНСК, 23 фев – РИА Новости. Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений, в том числе ядерных, и сейчас важно сделать все, чтобы не допустить новой мировой бойни, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Как передает агентство Белта, данное заявление глава белорусского государства сделал в понедельник на торжественной церемонии вручения госнаград и генеральских погон офицерам силового блока страны. Мероприятие организовано во Дворце Независимости в Минске и приурочено ко Дню защитников Отечества и вооруженных сил Белоруссии.
Лукашенко заявил о создании армии, способной охладить пыл любого агрессора
Вчера, 07:38
Глава государства напомнил в ходе своего выступления на церемонии, что в этом году исполняется 85 лет с начала Великой Отечественной войны, когда в страну пришла большая беда, с которой народы СССР справились ценой неимоверных потерь и лишений.
"Мы видим, что сегодня международная обстановка схожа с тем непростым периодом в нашей стране. Западом целенаправленно нагнетается военная истерия, непрерывно растут военные бюджеты (стран – ред.) НАТО, ускоряются темпы милитаризации Европы, особенно наших соседей на Западе", - подчеркнул президент.
Он отметил, что система сдержек и противовесов, ранее обеспечивавшая общеевропейскую безопасность, разрушена. "Мир втягивается в очередную безумную гонку вооружений. В том числе ядерных", - сказал Лукашенко.
В таких условиях президент считает основной задачей для всех людей доброй воли, живущих на планете, сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить новой мировой бойни.
"Мы делали и будем это делать, потому что таковы требования времени. Народ Беларуси должен быть уверен в нашей способности, способности военных обеспечить безопасность страны. Главными нашими аргументами должны быть единство народа, сильная армия, высокий моральный дух, выучка наших солдат и офицеров, всех силовых структур", - сказал Лукашенко. Глава государства также отметил необходимость непрерывного укрепления обороноспособности страны и обеспечения ее безопасности.
Президент также заявил, что без людей в погонах, стоящих на страже правопорядка и закона, "вообще не будет ничего, в том числе и страны". "Убежден, что, если потребуется, каждый из вас без колебаний сделает все возможное и невозможное для защиты Беларуси - надежно и с достоинством, как должен это сделать настоящий офицер", - сказал Лукашенко.
Белорусская оппозиция ожидает, что Киев продолжит санкции против Лукашенко
21 февраля, 06:48
 
