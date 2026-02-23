Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о последствиях возможных санкций ЕС против "Росатома" - РИА Новости, 23.02.2026
14:14 23.02.2026
Лихачев рассказал о последствиях возможных санкций ЕС против "Росатома"
Лихачев рассказал о последствиях возможных санкций ЕС против "Росатома"
Возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ ударят по экономике самой Европы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев. РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:14:00+03:00
2026-02-23T14:14:00+03:00
Лихачев рассказал о последствиях возможных санкций ЕС против "Росатома"

© РИА Новости / Максим Блинов
Строительство АЭС
Строительство АЭС. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 фев - РИА Новости. Возможные санкции ЕС против атомной промышленности РФ ударят по экономике самой Европы, заявил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
Экономика ЕС еще не "переварила" шок от последствий санкций против России в нефтегазовой сфере, сказал Лихачев журналистам.
"Если у них есть желание еще и атом вовлечь в эту череду своих неприятностей, то складывается впечатление, что любимый спорт в Евросоюзе - это прыжки на грабли, потому что эффект будет, конечно, отрицательным", - сказал Лихачев.
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
"Росатом" готов к возможным санкциям со стороны Евросоюза, заявил Лихачев
