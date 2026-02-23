Рейтинг@Mail.ru
14:11 23.02.2026
"Росатом" готов к возможным санкциям со стороны Евросоюза, заявил Лихачев
"Росатом" полностью готов к возможным санкциям со стороны Евросоюза и без зарубежных заказов не останется, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей РИА Новости, 23.02.2026
россия, москва, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", евросоюз, экономика
Россия, Москва, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Евросоюз, Экономика
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
БЕЛГРАД, 23 фев - РИА Новости. "Росатом" полностью готов к возможным санкциям со стороны Евросоюза и без зарубежных заказов не останется, заявил глава российской атомной госкорпорации Алексей Лихачев.
"Готовы ли мы к этому (вероятным санкциям ЕС - ред.)? Конечно, да. Подчеркну, что мы полностью компетентны во всех сферах атомной энергетики. Мы точно не останемся без работы и внутри страны, и за рубежом. У нас в хорошем смысле слова стоит очередь из наших международных партнеров на реализацию проектов в атомной энергетике, и не только в атомной энергетике", - сказал Лихачев журналистам.
В России не раз подчеркивали, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве акцентировали внимание, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев
