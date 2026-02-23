Рейтинг@Mail.ru
"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/likhachev-2076215628.html
"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев
"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев - РИА Новости, 23.02.2026
"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев
"Росатом" готов предложить Сербии проект АЭС как на основе российских технологий, так и в составе международного консорциума, заявил генеральный директор... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T14:07:00+03:00
2026-02-23T14:07:00+03:00
экономика
сербия
белград (город)
алексей лихачев
александр вучич
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036769862_0:102:1974:1212_1920x0_80_0_0_468d627a6fd434d9a27051ca8354ca6f.jpg
https://ria.ru/20260220/zaes-2075646393.html
сербия
белград (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036769862_138:0:1813:1256_1920x0_80_0_0_eecc5a39dfdb57d6e36cfdc44677d1b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, сербия, белград (город), алексей лихачев, александр вучич, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Экономика, Сербия, Белград (город), Алексей Лихачев, Александр Вучич, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
"Росатом" готов предложить Сербии различные проекты АЭС, заявил Лихачев

Лихачев: "Росатом" предлагает Сербии российский или международный проект АЭС

© РИА Новости / Пресс-служба Росатома | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Росатома
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 23 фев - РИА Новости. "Росатом" готов предложить Сербии проект АЭС как на основе российских технологий, так и в составе международного консорциума, заявил генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Алексей Лихачев.
"Мы можем сделать станцию на 99%-100% российским продуктом, мы можем реализовывать ее в формате международного консорциума, с максимальным привлечением поставщиков... Мы, конечно же, готовы к максимальному международному альянсу", - сказал Лихачев журналистам в Белграде по итогам встречи с президентом Сербии Александром Вучичем.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 20.02.2026
Запорожская АЭС способна работать еще десятки лет, заявил директор
20 февраля, 03:24
 
ЭкономикаСербияБелград (город)Алексей ЛихачевАлександр ВучичГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала