Синоптик рассказал, на сколько увеличится снежный покров в Москве к среде

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве увеличится на четыре-семь сантиметров и вырастет до 65 сантиметров к среде, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Во вторник вдоль южных границ столичного региона с запада на восток будет перемещаться балтийский циклон. Он закроет небо плотными облаками, принесет в регион снегопады, ночью небольшие, днем местами сильные, и прибавит к снежному покрову еще четыре-семь сантиметров", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в понедельник высота снежного покрова в столице составила 66 сантиметров, что на два сантиметра ниже значений воскресенья, и оттепели съедят еще два-четыре сантиметра снега. К утру вторника его останется около 63 сантиметров, а снегопад только начнет усиливаться, так что до отметки в 66 сантиметров, а именно столько составляет рекорд для 24 февраля, снежный покров скорее всего не доберется.
"А вот к утру среды, когда балтийский циклон высыплет на столицу большую часть своих снежных запасов, рекорд вполне возможен, напомним, что для 25 февраля он составляет 65 сантиметров и установлен в 1994 году, а потом повторен в 2010 году", - рассказал Леус.
Он уточнил, что в среду влияние циклона на погоду будет постепенно ослабевать. Снег станет небольшим и локальным, а температура останется близкой к нулю - термометры покажут ноль - минус два градуса, сохраняя благоприятные условия для гололедицы.
"В четверг антициклон с запада постепенно прекратит осадки и слегка огранит прогрев, после полудня будет не теплее минус одного - минус трех градусов. Последний рабочий день недели порадует спокойной, преимущественно солнечной и сухой, антициклональной погодой, днем ожидается минус один - минус три градуса", - подчеркнул Леус.
Синоптик добавил, что выходные начнутся с приближения очередного циклона. Надвигаясь с юго-запада, он вновь закроет небо плотными облаками и принесет небольшой снег, а термометры покажут ноль - минус два градуса. В первый день календарной весны вновь не избежать небольших осадков в смешанной фазе, а днем будет ноль - плюс два градуса.
