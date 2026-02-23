Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, на сколько увеличится снежный покров в Москве к среде - РИА Новости, 23.02.2026
19:18 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/leus-2076255547.html
Синоптик рассказал, на сколько увеличится снежный покров в Москве к среде
Синоптик рассказал, на сколько увеличится снежный покров в Москве к среде - РИА Новости, 23.02.2026
Синоптик рассказал, на сколько увеличится снежный покров в Москве к среде
Высота снежного покрова в Москве увеличится на четыре-семь сантиметров и вырастет до 65 сантиметров к среде, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T19:18:00+03:00
2026-02-23T19:18:00+03:00
2026
общество, москва, михаил леус, погода
Общество, Москва, Михаил Леус, Погода
Синоптик рассказал, на сколько увеличится снежный покров в Москве к среде

Леус: высота снежного покрова в Москве увеличится до 65 см к среде

© РИА Новости / Александр Вильф
Мужчина чистит автомобиль после снегопада
Мужчина чистит автомобиль после снегопада - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Мужчина чистит автомобиль после снегопада. Архивное фото
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Высота снежного покрова в Москве увеличится на четыре-семь сантиметров и вырастет до 65 сантиметров к среде, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
"Во вторник вдоль южных границ столичного региона с запада на восток будет перемещаться балтийский циклон. Он закроет небо плотными облаками, принесет в регион снегопады, ночью небольшие, днем местами сильные, и прибавит к снежному покрову еще четыре-семь сантиметров", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Собянин и Решетников пошутили о снегопадах в Москве
22 февраля, 15:17
Он отметил, что в понедельник высота снежного покрова в столице составила 66 сантиметров, что на два сантиметра ниже значений воскресенья, и оттепели съедят еще два-четыре сантиметра снега. К утру вторника его останется около 63 сантиметров, а снегопад только начнет усиливаться, так что до отметки в 66 сантиметров, а именно столько составляет рекорд для 24 февраля, снежный покров скорее всего не доберется.
"А вот к утру среды, когда балтийский циклон высыплет на столицу большую часть своих снежных запасов, рекорд вполне возможен, напомним, что для 25 февраля он составляет 65 сантиметров и установлен в 1994 году, а потом повторен в 2010 году", - рассказал Леус.
Он уточнил, что в среду влияние циклона на погоду будет постепенно ослабевать. Снег станет небольшим и локальным, а температура останется близкой к нулю - термометры покажут ноль - минус два градуса, сохраняя благоприятные условия для гололедицы.
"В четверг антициклон с запада постепенно прекратит осадки и слегка огранит прогрев, после полудня будет не теплее минус одного - минус трех градусов. Последний рабочий день недели порадует спокойной, преимущественно солнечной и сухой, антициклональной погодой, днем ожидается минус один - минус три градуса", - подчеркнул Леус.
Синоптик добавил, что выходные начнутся с приближения очередного циклона. Надвигаясь с юго-запада, он вновь закроет небо плотными облаками и принесет небольшой снег, а термометры покажут ноль - минус два градуса. В первый день календарной весны вновь не избежать небольших осадков в смешанной фазе, а днем будет ноль - плюс два градуса.
Прохожие на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности 22 и 23 февраля
21 февраля, 17:08
 
ОбществоМоскваМихаил ЛеусПогода
 
 
