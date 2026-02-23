Спецпосланник США пристыдил премьера Гренландии за отказ принять госпиталь

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что премьеру острова Йенсу-Фредерику Нильсену должно быть стыдно за отказ принять плавучий госпиталь, отправленный Соединенными Штатами.
В воскресенье Нильсен отверг предложение президента США Дональда Трампа об отправке госпиталя словами "нет, спасибо". Он также отметил, что остров всегда готов к диалогу и призвал Вашингтон просто поговорить вместо того, чтобы "публиковать более или менее случайные возгласы" в соцсетях.
Он утверждает, что на острове отсутствуют базовые медицинские услуги, оборудование и специалисты, что якобы побуждает жителей пересекать большие расстояния, чтобы получить помощь.
"Здоровая Гренландия критически важна для национальной безопасности Америки. Америка привержена защите Гренландии, и это начинается с обеспечения защиты ее населения от заболеваний", - добавил Лэндри.
Ранее Трамп объявил, что направляет в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях, уточнив, что судно "уже в пути". В воскресенье телерадиокомпания DR сообщила, что правительство Дании не в курсе каких-либо планов по отправке на остров плавучего госпиталя из США, а датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что в помощи со стороны нет никакой необходимости.
