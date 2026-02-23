Спецпосланник США пристыдил премьера Гренландии за отказ принять госпиталь

ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что премьеру острова Йенсу-Фредерику Нильсену должно быть стыдно за отказ принять плавучий госпиталь, отправленный Соединенными Штатами.

Он утверждает, что на острове отсутствуют базовые медицинские услуги, оборудование и специалисты, что якобы побуждает жителей пересекать большие расстояния, чтобы получить помощь.