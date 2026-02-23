Рейтинг@Mail.ru
Спецпосланник США пристыдил премьера Гренландии за отказ принять госпиталь - РИА Новости, 23.02.2026
13:13 23.02.2026
Спецпосланник США пристыдил премьера Гренландии за отказ принять госпиталь
в мире
сша
гренландия
америка
дональд трамп
сша
гренландия
америка
в мире, сша, гренландия, америка, дональд трамп
В мире, США, Гренландия, Америка, Дональд Трамп
Спецпосланник США пристыдил премьера Гренландии за отказ принять госпиталь

Лэндри: Нильсену должно быть стыдно за отказ принять плавучий госпиталь США

© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Rylin PaulГоспитальное судно USNS Comfort ВМС США
Госпитальное судно USNS Comfort ВМС США - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© Фото : U.S. Navy / Petty Officer 2nd Class Rylin Paul
Госпитальное судно USNS Comfort ВМС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Спецпосланник США по Гренландии Джефф Лэндри заявил, что премьеру острова Йенсу-Фредерику Нильсену должно быть стыдно за отказ принять плавучий госпиталь, отправленный Соединенными Штатами.
В воскресенье Нильсен отверг предложение президента США Дональда Трампа об отправке госпиталя словами "нет, спасибо". Он также отметил, что остров всегда готов к диалогу и призвал Вашингтон просто поговорить вместо того, чтобы "публиковать более или менее случайные возгласы" в соцсетях.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 22.02.2026
Премьер Гренландии ответил Трампу на идею отправки плавучего госпиталя
22 февраля, 18:48
"Позор премьер-министру Йенсу-Фредерику Нильсену! Президенту Трампу и Америке не все равно. После разговоров со многими гренландцами о повседневных проблемах, с которыми они сталкиваются, один вопрос выделился из общей массы — здравоохранение", - написал Лэндри в соцсети X.
Он утверждает, что на острове отсутствуют базовые медицинские услуги, оборудование и специалисты, что якобы побуждает жителей пересекать большие расстояния, чтобы получить помощь.
"Здоровая Гренландия критически важна для национальной безопасности Америки. Америка привержена защите Гренландии, и это начинается с обеспечения защиты ее населения от заболеваний", - добавил Лэндри.
Ранее Трамп объявил, что направляет в Гренландию плавучий госпиталь для заботы о местных жителях, уточнив, что судно "уже в пути". В воскресенье телерадиокомпания DR сообщила, что правительство Дании не в курсе каких-либо планов по отправке на остров плавучего госпиталя из США, а датский министр обороны Троэльс Лунд Поульсен отметил, что в помощи со стороны нет никакой необходимости.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
СМИ: фон дер Ляйен может посетить Гренландию в марте
19 февраля, 01:41
 
В миреСШАГренландияАмерикаДональд Трамп
 
 
