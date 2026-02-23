Рейтинг@Mail.ru
Счета компании Лагашкина заблокировали из-за долга в два миллиона рублей - РИА Новости, 23.02.2026
12:18 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/lagashkin-2076201260.html
Счета компании Лагашкина заблокировали из-за долга в два миллиона рублей
Счета компании Лагашкина заблокировали из-за долга в два миллиона рублей - РИА Новости, 23.02.2026
Счета компании Лагашкина заблокировали из-за долга в два миллиона рублей
Управляющая столичным Dream Bar компания "Бар менеджментс", 20% которой принадлежит актеру Максиму Лагашкину, задолжала по налогам на 2 миллиона рублей - сейчас РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T12:18:00+03:00
2026-02-23T12:18:00+03:00
москва
Москва, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Происшествия
Счета компании Лагашкина заблокировали из-за долга в два миллиона рублей

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Управляющая столичным Dream Bar компания "Бар менеджментс", 20% которой принадлежит актеру Максиму Лагашкину, задолжала по налогам на 2 миллиона рублей - сейчас ее счета заблокированы, следует из данных "Контур.Фокус", с которыми ознакомилось РИА Новости.
Счета у компании заблокированы в двух банках, размер задолженности на 20 февраля составил 2,04 миллиона рублей. При этом по итогам 2024 года у компании была чистая прибыль в 11 миллионов рублей.
Работа инспекции Федеральной налоговой службы РФ - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ФНС хочет признать банкротом экс-главу российского подразделения Pfizer
8 февраля, 18:20
Кроме того, согласно материалам судебных приставов, с которыми ознакомилось РИА Новости, 20 февраля на компанию Лагашкина "Бар менеджментс" завели исполнительное производство по листу, выданному Арбитражным судом, о взыскании более 30 тысяч рублей "иных взысканий имущественного характера в пользу физических и юридических лиц".
Как следует из судебных материалов, с которыми также ознакомилось агентство, Арбитражный суд Москвы удовлетворил пять исков к компании актера "Бар Менеджментс", взыскав более 750 тысяч рублей в пользу поставщиков.
АО "Экотехпром" отсудило 58,5 тысячи рублей с учетом пеней по день оплаты, ООО "Клементина" - 12,3 тысячи рублей неустойки и судебные расходы, ООО "Торговая компания Фуджи" - 218,5 тысячи долга и 69,7 тысячи неустойки с ежедневными пенями по 1%, ООО "Оазис МСК" - 17,5 тысячи долга и 15,9 тысячи пеней, а ООО "Интерфуд" по судебному приказу - 416,5 тысячи рублей, неустойку и госпошлину.
Кроме того, в 2026 году компания получила четыре новых иска от контрагентов на общую сумму около 245 тысяч рублей, следует из документов суда.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Суд оставил без рассмотрения заявление ФНС о банкротстве жены Ананьева
19 февраля, 17:17
 
