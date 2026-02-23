Последствия пожара в частном доме в городе Березовском Кемеровской области

В Кузбассе при пожаре в частном доме погибли мать с ребенком

КЕМЕРОВО, 23 фев – РИА Новости. Семилетний мальчик и его 44-летняя мать погибли при пожаре в частном доме в городе Березовском Кемеровской области, возбуждено уголовное дело, сообщили пресс-службы СУСК и прокуратуры региона.

Сообщение о том, что при тушении пожара в доме по улице Советской Березовском обнаружены тела 7-летнего мальчика и его 44-летней матери, поступило утром 23 февраля.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)", – говорится в сообщении пресс-службы СУ СК региона.

По данным ведомства, женщина находилась в доме с четырьмя детьми.

"Утром 23 февраля одна из дочерей проснулась от запаха гари и, заметив дым, идущий из кухни, побежала будить остальных членов семьи. В это время к дому прибежал близкий родственник, проживавший по соседству, который помог троим детям выбраться из горящего здания. Мать и ее 7-летний сын спастись не смогли, их тела были обнаружены сотрудниками МЧС при локализации пожара", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации печного оборудования.

Следователь СК и соответствующий специалист провели осмотр места происшествия, допросили очевидцев.

Уточняется, что по уголовному делу назначен ряд судебных экспертиз, в числе которых судебно-медицинские по установлению причин смерти ребенка и его матери и пожарно-техническая для определения причин возгорания.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры области, на место происшествия незамедлительно выехал прокурор города Вячеслав Гикал.