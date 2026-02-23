ДОХА, 22 фев - РИА Новости. Кувейт обвинил Ирак в нарушении суверенитета из-за предоставления Багдадом в ООН списка координат и карты страны с морскими зонами, следует из заявления МИД Кувейта.
"В свете представления Республикой Ирак в ООН списка координат и карты, в которой обозначены иракские морские зоны, мы заявляем, что эта карта нарушает суверенитет Государства Кувейт над его морскими зонами и установленными морскими возвышенностями... в отношении полного суверенитета Кувейта над которыми никогда не возникало споров", - отметили в ведомстве.
В связи с этим МИД Кувейта вызвал временного поверенного в делах посольства Ирака в стране Зейда Шаншулу, чтобы передать ему ноту протеста из-за претензий Ирака, представленных в ООН. Кувейтский МИД призвал Ирак "учитывать исторические отношения между двумя братскими странами и их народами и действовать ответственно", согласно нормам и принципам международного права.
В то же время министерство иностранных дел Ирака заявило в пресс-релизе, что передало списки базисных координат иракского морского пространства и морских зон в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года, отметив, что это пополнение морских данных осуществляется в рамках их обновления согласно положениям международного права, а также повышает правовую ясность в отношении границ морских зон, находящихся под суверенитетом Ирака.