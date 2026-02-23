Рейтинг@Mail.ru
Жители Гаваны рассказали о нехватке жизненно важных медикаментов
23.02.2026
09:42 23.02.2026
Жители Гаваны рассказали о нехватке жизненно важных медикаментов
Жители Гаваны рассказали о нехватке жизненно важных медикаментов
Жители Гаваны рассказали о нехватке жизненно важных медикаментов

ГАВАНА, 23 фев - РИА Новости. В аптеках Гаваны наблюдаются перебои с поставками ряда жизненно важных препаратов, в том числе для пациентов с хроническими заболеваниями и беременных, рассказали РИА Новости местные жители.
"Рецептурные препараты не поступают в аптеки ежемесячно. То есть существует дефицит многих лекарств, прежде всего для пациентов с хроническими заболеваниями, такими как артериальная гипертензия и сахарный диабет", - сообщила агентству стоматолог на пенсии Мириам Сеспедес.
По ее словам, лекарства поступают в аптеки нерегулярно и в зависимости от наличия - так происходит с эналаприлом, атенололом, пропранололом и амлодипином, которые принимают гипертоники, а также с метформином, инсулином и глибенкламидом, которые используют диабетики.
Сеспедес отметила, что многие препараты можно найти в социальных сетях, однако по значительно более высоким ценам. Отдельные лекарства привозят в частном порядке из других стран и перепродают, есть также и некоторые необходимые препараты национального производства.
Другой собеседник агентства, плотник Сирио Кастельянос, сообщил, что на прошлой неделе в часть аптек впервые за несколько месяцев завезли некоторые дефицитные препараты.
"На прошлой неделе в несколько аптек начали поступать лекарства, которые отсутствовали месяцами, такие как атенолол и сертралин. Есть некоторые, которые заканчиваются сразу же, как антибиотики, потому что тех лекарств, которые поступают, не хватает на всех, это очень трудная ситуация", - сказал Кастельянос.
По его словам, дефицит влияет и на работу медицинских учреждений - "на приеме в больнице или поликлинике даже не выписывают рецепт, потому что знают, что в аптеке ничего нет", а врачи интересуются возможностью достать нужные лекарства, прежде чем назначить их.
"Даже лекарства, которые были священными, уже не найти. Раньше беременным гарантировали фолиевую кислоту, фумарат железа, карбонат кальция, пренатальные витамины. И уже давно ничего из этого не поступает в аптеки", - заключил собеседник агентства.
Солидарные группы и сети поддержки на Кубе, такие как проект Paloma, ищут альтернативы для восполнения нехватки медикаментов, принимают и распределяют пожертвования нуждающимся и пациентам с хроническими заболеваниями. Католические и евангелические церкви также распределяют пожертвования, поступающие разными путями.
17 января Министерство финансов и цен Кубы объявило о продлении освобождения от уплаты таможенной пошлины на некоммерческий ввоз продовольствия, средств гигиены, медикаментов и медицинских принадлежностей, которые прибывают на остров в сопровождаемом багаже пассажиров. Эти льготы будут действовать "пока сохраняются условия, которые обусловили их утверждение".
Нехватка медикаментов на Кубе касается не только населения: также ощущается дефицит больничных препаратов и расходных материалов, таких как реактивы, одноразовые материалы и медицинское оборудование.
Кубинские власти ранее предупреждали, что из-за санкций США не могут закупать препараты "первой линии", в том числе используемые для лечения некоторых видов рака, а также испытывают трудности с приобретением сырья для национального производства медикаментов.
Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
