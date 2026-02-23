Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью

МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Посольство РФ на Кубе заявило, что распространяемая в социальных сетях информация об отправке из России на остров танкера с 200 тысячами баррелей нефти в сопровождении эсминца не соответствует действительности.

"Посольство России на Кубе обращает внимание на то, что циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространенном сообщении МИД России не является достоверной. Министерство иностранных дел Российской Федерации не публиковало подобных сообщений", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.

На приложенном снимке фейкового сообщения указано, что в рамках гуманитарного сотрудничества из России на Кубу направился танкер Sea Horse с грузом более 200 тысяч баррелей нефти. Отдельно там говорится, что для обеспечения сохранности грузов и экипажа некий эсминец "Мад 2034" сопровождает танкер на всей протяженности маршрута.