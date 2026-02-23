https://ria.ru/20260223/kuba-2076164796.html
Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью
Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью - РИА Новости, 23.02.2026
Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью
Посольство РФ на Кубе заявило, что распространяемая в социальных сетях информация об отправке из России на остров танкера с 200 тысячами баррелей нефти в... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T05:56:00+03:00
2026-02-23T05:56:00+03:00
2026-02-23T05:56:00+03:00
в мире
россия
куба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071405086_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ff90b3346c407f67ff6c2f8df5a66081.jpg
https://ria.ru/20260222/kuba-2076085348.html
https://ria.ru/20260212/neft-2073790987.html
россия
куба
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1f/2071405086_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_1ca092e6ca4fb5614d961b7b8cc695c8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, куба
Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью
Посольство России опровергло отправку Кубе танкера с нефтью и военным эскортом
МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Посольство РФ на Кубе заявило, что распространяемая в социальных сетях информация об отправке из России на остров танкера с 200 тысячами баррелей нефти в сопровождении эсминца не соответствует действительности.
"Посольство России
на Кубе
обращает внимание на то, что циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространенном сообщении МИД России не является достоверной. Министерство иностранных дел Российской Федерации не публиковало подобных сообщений", - говорится в сообщении в Telegram-канале
диппредставительства.
На приложенном снимке фейкового сообщения указано, что в рамках гуманитарного сотрудничества из России на Кубу направился танкер Sea Horse с грузом более 200 тысяч баррелей нефти. Отдельно там говорится, что для обеспечения сохранности грузов и экипажа некий эсминец "Мад 2034" сопровождает танкер на всей протяженности маршрута.
"Рекомендуем всегда использовать официальные источники: интернет-сайт МИД России, а также официальные аккаунты МИД России и нашей дипмиссии в соцсетях. Не дайте себя обмануть", - заключили в российском посольстве.