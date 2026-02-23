Рейтинг@Mail.ru
Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью - РИА Новости, 23.02.2026
05:56 23.02.2026
Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью
Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью - РИА Новости, 23.02.2026
Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью
Посольство РФ на Кубе заявило, что распространяемая в социальных сетях информация об отправке из России на остров танкера с 200 тысячами баррелей нефти в... РИА Новости, 23.02.2026
в мире
россия
куба
https://ria.ru/20260222/kuba-2076085348.html
https://ria.ru/20260212/neft-2073790987.html
россия
куба
Новости
в мире, россия, куба
В мире, Россия, Куба
Посольство России на Кубе опровергло сообщения об отправке танкера с нефтью

Посольство России опровергло отправку Кубе танкера с нефтью и военным эскортом

Гавана, Куба
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана, Куба. Архивное фото
МЕХИКО, 23 фев - РИА Новости. Посольство РФ на Кубе заявило, что распространяемая в социальных сетях информация об отправке из России на остров танкера с 200 тысячами баррелей нефти в сопровождении эсминца не соответствует действительности.
"Посольство России на Кубе обращает внимание на то, что циркулирующая в социальных сетях информация о якобы распространенном сообщении МИД России не является достоверной. Министерство иностранных дел Российской Федерации не публиковало подобных сообщений", - говорится в сообщении в Telegram-канале диппредставительства.
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак
Россия работает над оказанием помощи Кубе, заявил Новак
22 февраля, 14:38
На приложенном снимке фейкового сообщения указано, что в рамках гуманитарного сотрудничества из России на Кубу направился танкер Sea Horse с грузом более 200 тысяч баррелей нефти. Отдельно там говорится, что для обеспечения сохранности грузов и экипажа некий эсминец "Мад 2034" сопровождает танкер на всей протяженности маршрута.
"Рекомендуем всегда использовать официальные источники: интернет-сайт МИД России, а также официальные аккаунты МИД России и нашей дипмиссии в соцсетях. Не дайте себя обмануть", - заключили в российском посольстве.
Россия рассматривает возможность помочь Кубе с нефтью
Россия рассматривает возможность помочь Кубе с нефтью
12 февраля, 00:47
 
В миреРоссияКуба
 
 
