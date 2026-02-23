https://ria.ru/20260223/krasnodar-2076189421.html
В Краснодаре обломки БПЛА повредили окна частного дома
В Краснодаре обломки БПЛА повредили окна частного дома - РИА Новости, 23.02.2026
В Краснодаре обломки БПЛА повредили окна частного дома
Обломки БПЛА в хуторе Ленина в Краснодаре повредили окна частного дома, автомобиль и ограждение, пострадавших нет, сообщили в оперативном штабе Краснодарского... РИА Новости, 23.02.2026
В Краснодаре обломки БПЛА повредили окна частного дома, автомобиль и ограждение